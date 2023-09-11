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İETT’ Nin Sefer Gerçekleştirme Oranı Yüzde 98’İn Üzerine Çıktı
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İETT’ Nin Sefer Gerçekleştirme Oranı...

İETT’ Nin Sefer Gerçekleştirme Oranı Yüzde 98’İn Üzerine Çıktı

İstanbul’da günde yaklaşık 4 milyon yolcu taşıyan İETT, sefer sayılarını artırdı. Son dört yılda yaptığı yatırımlarla TÜVTÜRK standartlarında muayene istasyonları kuran İETT, kesintisiz seferlerini yüzde 98’e çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Eylül 2023 Pazartesi 12:52
İETT’ Nin Sefer Gerçekleştirme Oranı Yüzde 98’İn Üzerine Çıktı
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Yaklaşık 10 bin personeli ile İstanbul’un her noktasında toplu ulaşım faaliyeti gerçekleştiren İETT, bir günde 55 bin farklı sefer gerçekleştiriyor. Filosunda yer alan otobüs, metrobüs, adabüs, adamini ve nostaljik tramvaylar ile günde 655 bin km yol kat ederken, Özel Halk Otobüsleri ile beraber bu rakam 1 milyon 255 bin km’ye kadar ulaşıyor.

İETT, planladığı bu 55 bin seferin kusursuzca tamamlanması için de yeni çalışmalarını devreye aldı.

4 YILDA 10 FARKLI MUAYENE İSTASYONU KURULDU

Önceki dönemde İETT araçları sadece TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmekteydi. Şimdi ise gerek İETT filosu gerekse Özel Halk Otobüsü filosunda yer alan tüm araçların periyodik muayene ve bakımlarına ek olarak, İETT’nin kendi garajlarında kurduğu TÜVTÜRK standartlarındaki muayene istasyonlarında araçlar detaylı kontrolden geçiriliyor.

Son 4 yılda 10 farklı lokasyonda kurulan bu muayene istasyonlarında sadece 2022 yılında 11 binin üzerinde detaylı muayene işlemi gerçekleştirildi.

SEFER GERÇEKLEŞTİRME ORANI ARTTI

Araç içi yolcu bilgilendirme ekranlarından, fren sistemlerine kadar birçok farklı parametrede gerçekleştirilen denetimler sayesinde araçların sefer sırasında oluşabilecek arızalarının da önüne geçilebiliyor.

İETT’nin bu çalışmaları sayesinde 2018 yılında %96 seviyesinde olan sefer gerçekleşme oranı %98.1’in üzerine çıktı.

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