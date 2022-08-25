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İbrahim Tatlıses Kaza Geçirdi

İbrahim Tatlıses ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 12:33
İbrahim Tatlıses Kaza Geçirdi
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Ünlü sanatçı kazanın ardından Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılarak 

tedaviye alınmıştı…

ÜNLÜ SANATÇI İBRAHİM TATLISES’İN SAĞLIK DURUMU İYİ!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içinde bulunduğu aracın kamyonla çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, kaza sonrası Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastane Başhekimi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener, ünlü sanatçının kaza sonrası durumuna ilişkin olarak şu bilgileri verdi: “Sayın İbrahim Tatlıses’in genel durumu iyi. Hastanemize getirildiğinde de bilinci açıktı, genel durumu iyiydi. Gerekli tetkikler hızlıca yapıldı. Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıkları için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 25.08.2022 17:59
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