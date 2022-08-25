İbrahim Tatlıses Kaza Geçirdi

Ünlü sanatçı kazanın ardından Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılarak

tedaviye alınmıştı…

ÜNLÜ SANATÇI İBRAHİM TATLISES’İN SAĞLIK DURUMU İYİ!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içinde bulunduğu aracın kamyonla çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, kaza sonrası Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastane Başhekimi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener, ünlü sanatçının kaza sonrası durumuna ilişkin olarak şu bilgileri verdi: “Sayın İbrahim Tatlıses’in genel durumu iyi. Hastanemize getirildiğinde de bilinci açıktı, genel durumu iyiydi. Gerekli tetkikler hızlıca yapıldı. Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıkları için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir.”