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İbrahim Çelik ''30 Ağustos Bağımsızlığımızın Ebedi Zaferidir.''

CHP Şile İlçe Başkanı İbrahim Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 11:00
İbrahim Çelik ''30 Ağustos Bağımsızlığımızın Ebedi Zaferidir.''
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Büyük Taarruz sonucu kazanılan zaferi Türk Milletinin Anadolu'da ebedi zaferi olduğunu işaret eden Başkan Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz.
30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.
Bu yıl da bizlere bu büyük zaferi armağan eden Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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