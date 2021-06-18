 İBB, Su Baskınlarına Müdahale Etti Nöbet, Hafta Sonu da Devam Edecek  

Hafta başından itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul’da, bugün öğlen 12.00’den itibaren sağanak yağışlar yaşandı. Avrupa Yakası’nda başlayan yağış, Anadolu Yakası istikametinde ilerleyerek il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri şeklinde devam etti. Yağışlar nedeniyle, kentin bazı noktalarında, alt geçitlerinde, ana arterlerinde göllenmeler yaşandı. Yağış öncesi hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri: İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm, yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale etti. İBB, 2.500 personel, 28 JCB, 17 atego, 12 motopomp ve 20 kombine ile 24 saat nöbet tutmaya devam ediyor.

EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE GÜNGÖREN ALDI

İBB AKOM’dan paylaşılan bilgiye göre, sağanak yağış sonucunda metrekare başına düşen yağmur miktarı şu şeklide ölçüldü: Hadımköy Mahallesi 49 kg/ m2, Şişli’de 40kg/metrekare, en az yağış alan mahalle olan Eyüpsultan’a bağlı Göktürk’de ise bu oran 9 kg/m2. Anadolu Yakası’nda bulunan Üsküdar’da ise 24kg/m2 yağış miktarı yaşandı.

İBB’NİN MÜDAHALE ETTİĞİ ALANLAR ŞURALAR

1. Çağlayan Alt Geçit Şişli Piyalepaşa istikameti - göllenme

2. Zincirlikuyu Söğütlüçeşme yönü tünel çıkışı – göllenme

3. Rami Demirkapı Kavşağı Alt Geçidi - göllenme

4. Eyüpsultan Otakçılar Caddesi – göllenme

5. Beyoğlu Halıcıoğlu Askerlik Şubesi önü – göllenme

6. Vatan Caddesi İGDAŞ Ulubatlı - göllenme

7. Balat Sahilyolu - göllenme

8. Haliç Sosyal Tesisleri önü - göllenme

9. Haliç Köprüsü orta yol – göllenme

10. Eminönü İskeleler önü – göllenme

11. Üsküdar Salacak Sahilyolu – göllenme

12. D100 Altunizade Köprü üstü – Kısıklı istikameti – göllenme

13. Bayrampaşa Maltepe Alt Geçit – göllenme

14. Şişli Odesa Bulvarı Çağlayan Çıkışı – göllenme

15. Sultangazi Necip Fazıl Caddesi - göllenme

16. Kemeraltı, Meclisi Mebusan, Kılıçalipaşa Caddeleri (Karaköy Kabataş arası) – göllenme

17. Başakşehir Başak Mah. Şeyh Şamil Cad. TEMA34 evleri önü – istinat duvarı çökmesi

(Bağcılar Kabataş tramvay seferleri Fındıklı durağına kadar yapılmakta, Fındıklı –Kabataş arasında seferler yapılamamaktadır.)