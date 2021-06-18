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 İBB, Su Baskınlarına Müdahale Etti Nöbet, Hafta Sonu da Devam Edecek  
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 İBB, Su Baskınlarına Müdahale Etti Nöbet, Hafta Sonu da Devam Edecek  

İstanbul’da öğlen saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına İBB ekipleri müdahale etti.   AKOM’dan paylaşılan verilere göre toplam 17 noktada kent yaşamını aksatan su baskınları yaşandı. AKOM’dan yönlendirilen İBB birimleri, gelen ihbarlara koordineli bir şeklide yanıt verdi. En fazla yağış alan yerler Hadımköy Mahallesi (49kg/m2 ) ve Şişli ilçesi (40 kg/m2) oldu. Yağışlı havanın, hafta başında kenti terk etmesi bekleniyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Haziran 2021 Cuma 18:04
 İBB, Su Baskınlarına Müdahale Etti Nöbet, Hafta Sonu da Devam Edecek  
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Hafta başından itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul’da, bugün öğlen 12.00’den itibaren sağanak yağışlar yaşandı. Avrupa Yakası’nda başlayan yağış, Anadolu Yakası istikametinde ilerleyerek il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri şeklinde devam etti. Yağışlar nedeniyle, kentin bazı noktalarında, alt geçitlerinde, ana arterlerinde göllenmeler yaşandı. Yağış öncesi hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri: İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm, yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale etti. İBB, 2.500 personel, 28 JCB, 17 atego, 12 motopomp ve 20 kombine ile 24 saat nöbet tutmaya devam ediyor.

EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE GÜNGÖREN ALDI

İBB AKOM’dan paylaşılan bilgiye göre, sağanak yağış sonucunda metrekare başına düşen yağmur miktarı şu şeklide ölçüldü: Hadımköy Mahallesi 49 kg/ m2, Şişli’de 40kg/metrekare, en az yağış alan mahalle olan Eyüpsultan’a bağlı Göktürk’de ise bu oran 9 kg/m2. Anadolu Yakası’nda bulunan Üsküdar’da ise 24kg/m2 yağış miktarı yaşandı. 

İBB’NİN MÜDAHALE ETTİĞİ ALANLAR ŞURALAR

1. Çağlayan Alt Geçit Şişli Piyalepaşa istikameti - göllenme

2. Zincirlikuyu Söğütlüçeşme yönü tünel çıkışı – göllenme

3. Rami Demirkapı Kavşağı Alt Geçidi - göllenme

4. Eyüpsultan Otakçılar Caddesi – göllenme

5. Beyoğlu Halıcıoğlu Askerlik Şubesi önü – göllenme

6. Vatan Caddesi İGDAŞ Ulubatlı - göllenme

7. Balat Sahilyolu - göllenme

8. Haliç Sosyal Tesisleri önü - göllenme

9. Haliç Köprüsü orta yol – göllenme

10. Eminönü İskeleler önü – göllenme

11. Üsküdar Salacak Sahilyolu – göllenme

12. D100 Altunizade Köprü üstü – Kısıklı istikameti – göllenme

13. Bayrampaşa Maltepe Alt Geçit – göllenme

14. Şişli Odesa Bulvarı Çağlayan Çıkışı – göllenme

15. Sultangazi Necip Fazıl Caddesi - göllenme

16. Kemeraltı, Meclisi Mebusan, Kılıçalipaşa Caddeleri (Karaköy Kabataş arası) – göllenme

17. Başakşehir Başak Mah. Şeyh Şamil Cad. TEMA34 evleri önü – istinat duvarı çökmesi

(Bağcılar Kabataş tramvay seferleri Fındıklı durağına kadar yapılmakta, Fındıklı –Kabataş arasında seferler yapılamamaktadır.)

Son Güncelleme: 18.06.2021 19:24
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