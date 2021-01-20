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İBB’nin Yaş Almış Misafirleri Aşılandı

Covid-19’a karşı geliştirilen aşı, resmi olarak 14 Ocak’tan itibaren Türkiye’de uygulanmaya başladı. Belirlenen takvime göre 2’nci aşamaya geçildi. Huzurevlerinde kalanları da kapsayan aşı takviminde; İBB’nin Darülaceze’de kalan yaş almış misafirleri de var. Aşı olan misafirler, “Burada bize çok iyi bakıyorlar. Buranın sağlık sistemi çok iyi çalışıyor” diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:32
İBB’nin Yaş Almış Misafirleri Aşılandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mart 2020’den itibaren Türkiye’de de görülmeye başlanan Covid-19’a karşı sürdürdüğü olağanüstü mücadeleyi devam ettiriyor. Kent genelinde aldığı tedbirlerin yanı sıra, Kayışdağı Darülaceze’de misafir ettiği yaş almış vatandaşları da gözü gibi korudu. Şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı ölüm vakası yaşanmayan Darülaceze’de aşı dönemi başladı.

-GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILMIŞTI-

Bugün uygulanan aşı programı ile ilgili bilgi veren İBB Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı Darülaceze Müdürü Oktay Özten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 24 Mart’ta verdiği talimat gereği, 1 Nisan’dan itibaren Darülaceze Müdürlüğü’ne giriş çıkışların kapatıldığını söyledi.

-615 KİŞİ AŞILANDI-
 Alınan sıkı tedbirler sayesinde, olumsuz bir vakanın yaşanmadığını belirten Özten, “Bugünkü aşılama programını ilçe sağlık müdürlüğü ile planladık. Planlama gereği dün, doktor, hemşire ve sağlık memurlarımızı aşıladık.  120 kişiden oluşan ekibimizi aşıladıktan sonra bugün de misafirlerimizi aşılamaya başladık. Aşılanma sonrası gelişebilecek bir olumsuzluğa karşı da ekiplerimizi hazırda bekletiyoruz. 700 misafirimizden 615’ini bugün aşıladık. Geri kalan misafirlerimizi de aşılayacağız” dedi.

-BİZE ÇOK İYİ BAKIYORLAR-

Aşı vurulan yaş almış misafirler de duydukları memnuniyeti şu şekilde dile getirdiler:
 “Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir alerji olmadı. Bize burada çok iyi bakıyorlar. Buranın sağlık sistemi çok iyi çalışıyor. Aşı olmaktan kimse korkmasın. Herkes aşı olsun.”

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