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İBB’nin Whatsapp Hattı Hizmette

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’de ilk defa resmi Whatsapp hattı açan belediye oldu. Vatandaşların talep, şikayet ve önerileri, yetkili birimlere resmi Whatsapp hattıyla kolayca iletiliyor. Onlarca kişilik canlı destek ekibi 0552 153 0034 hattından hizmet vermeye başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 14:18
İBB’nin Whatsapp Hattı Hizmette
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16 milyon İstanbulluyla sürekli iletişimde olan İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, hızına hız katan yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye’de belediyeler arasında ilk kez resmi resmi WhatsApp hattı açtı. Resmi hesap ile diğer uygulamalardan farklı olarak aynı anda birçok görevli işlem yapabiliyor. Onlarca kişilik canlı destek ekibinin görevlendirildiği 0552 153 0034 numaralı resmi hat İstanbulluya hizmet vermeye başladı.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİKTE HIZLI ÇÖZÜM

İBB WhatsApp hattı, gelen mesajlara anında cevap verebilmesini sağlayarak vatandaşa büyük kolaylık ve hız sağlıyor. İstanbullu, bu hattı kullanarak HES kodu İstanbul Kart eşlemesinden İETT sefer saatlerine, iş başvurularından İSPARK şikayetlerine tüm merak ettiklerini sorabiliyor. Talep ve şikayetlerini doğrudan iletebiliyor.

İBB’nin WhatsApp hattı projesinde onlarca kişilik canlı destek ekibi tek bir resmi numaradan pek çok cihazı kullanarak hizmet verebiliyor. Belediyelerin dijitalleşmesi için de ilham verici projeyi hayata geçiren İBB, yeni iletişim mecrasıyla milyonlara hizmet vermeyi hedefliyor.

Yeni nesil belediyecilik ilkesiyle hayata geçirilen projeyle İstanbullunun kuruma ulaşması kolaylaşacak. İBB de ilgili birimleri eliyle çözümü hızlandıracak. İBB’nin dijital dönüşümüne yeni katkılar sunacak.

İstanbul Times Haber Aajnsı (İTHA)

Fotoğraf Teknosafari.com 'dan alıntıdır. 

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