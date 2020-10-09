İBB’NİN Verilerine Siber Saldırıya Karşı Güçlü Koruma

İBB bilişim hizmetleri altyapı sağlayıcısı İSTTELKOM AŞ, sunduğu siber güvenlik hizmetleri ile İBB ve iştiraklerinin dijital dünyada güvende olmalarını sağlıyor. Özellikle salgın döneminde, sunulan hizmetlerin dijitalleşerek hızla yaygınlaşmasıyla ve uzaktan çalışma iş modeline geçilmesiyle sayısız fırsatın yanında siber riskleri de ortaya çıkardı. İSTTELKOM AŞ, sunduğu hizmeti geliştirerek, artan saldırılara karşı karmaşık iletişim altyapılarını düzenli olarak denetliyor, simülasyonlar yoluyla güncel tehditlere karşı korunaklı hale getiriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi \ Hüseyin Çetiner

İSTTELKOM AŞ tarafından, İBB ve iştirak şirketlerine yapılan penetrasyon (sızma) testleri ile olası tehditler raporlanarak alınacak aksiyonlar ile siber risklerin olabildiğince azaltılması ve kurumsal dirençlerin arttırılması hedefleniyor.

“Siber tehditlerde bir saniye bile çok önemli”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, internet ortamında paylaşılan verilerin amacı dışında kullanılarak siber tehdide dönüşmesinin kuruluşlar için yarattığı risklere karşı uyardı.

Narin; “Önümüzdeki dönemde, artan teknolojik gelişmelerin, karmaşık yapıya sahip gelişmiş siber saldırıları daha da arttıracağı öngörülürken bu tehditlere karşı yapay zekâ destekli savunma stratejilerinin kullanılması bekleniyor. Siber saldırılara karşı, saniyeler bile çok önemli olup adeta zamanla yarışarak, 7/24 çalışmamız gerekiyor. Bu bakımdan tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için iş süreçlerin 360 derece yönetilerek en etkili, hızlı ve ileri teknoloji çözümleri sistemlere entegre etmek durumundayız” dedi.

“Kurumlar siber güvenlik yatırımlarını artırmalı”

İBB Veri Merkezi bünyesinde oluşturulan ‘Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’nin (SOC) önemli misyonu bulunduğunu belirten Narin; “Verilerin son derece değerli olduğunu günümüz dünyasında siber saldırılara karşı mücadelede kritik altyapıların erişilebilirliğinin temin edilmesi çok önemli. İBB Veri Merkezi bünyesinde yürütülen proje ve çalışmalar ile siber tehditlerin en hızlı biçimde tespit edilerek, engellenmesi ve bunlara karşı önleyici teknolojik tedbirlerin alınmasını hedefliyoruz. Kurumlar, siber güvenlik yatırım ve sistem dayanıklılıklarını arttırmalı” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)