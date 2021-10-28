banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
kapalı
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,522.04
ALTIN
551.99
DOLAR
9.54
STERLİN
13.16
EURO
11.14
Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi (VİDEOLU)
Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi...
İmamoğlu’ndan “Yeni Metrobüs” ÇAĞRISI: İstanbul’la İlgili Kararlar Geciktirilmez
İmamoğlu’ndan “Yeni Metrobüs” ÇAĞRISI: İstanbul’la...
Dünyanın En Çok Sevilen İnsanı Ve Peygamberi’nin Doğum Günü Kutlandı
Dünyanın En Çok Sevilen İnsanı...
Malatyalılar CHP'Lİ Vekil Karabat'ı Bağrına Bastı
Malatyalılar Karabat'ı Bağrına Bastı

İBB’NİN TAKSİ ÖNERİSİ 10. KEZ REDDEDİLDİ

İBB’nin İstanbul’daki taksi sorununu çözmek için UKOME gündemine getirdiği 5.000 yeni taksi plakası ve buna bağlı yeni taksi sistemi teklifi, 10. kez oy çokluğuyla reddedildi. Toplantıyı yöneten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 5 bin yeni taksinin 20 bin yeni istihdam demek olduğunun altını çizerek, “İBB olarak, İstanbullulara ucuz bir toplu ulaşım sunmak için İETT’yi 4 milyar lira sübvanse ediyoruz. 5 bin taksi için de halkımızın rahatlığını düşünerek sübvanse sağlamaktan çekinmeyiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2021 Perşembe 13:34
İBB’NİN TAKSİ ÖNERİSİ 10. KEZ REDDEDİLDİ
banner171

Ekim ayı UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yönetiminde İBB Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB tarafından işletilecek yeni taksi sistemi ve buna bağlı 5.000 yeni taksi plakası tahsis edilmesi teklifi 10. kez ele alındı.

ÇAĞLAR: “5 BİN TAKSİ 20 BİN İSTİHDAM DEMEK”


 Toplantıda yeni taksi sistemiyle ilgili bilgiler veren İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB’yi bilimsel verilerle yönettiklerini ve bu kapsamda taksi sayısının yetmediğinin net olarak görüldüğünü söyledi. Birçok taksicinin yol ve yolcu seçerek, yolcuya kötü davranarak halkla karşı karşıya geldiğini hatırlatan Çağlar, yeni taksi sisteminin Türkiye’ye örnek olacağını ifade etti.

Görevleri gereği İstanbullunun feryadını dindirmek için yeni taksi sistemini gündeme getirdiklerini söyleyen Çağlar, taksilerde kazancın yüzde 43’ünün plaka sahibine, yüzde 13’ünün ise şoföre gittiğine dikkat çekti. 

“UCUZ ULAŞIM İÇİN TAKSİLERİ DE SÜBVANSE EDERİZ”

İBB olarak, ucuz bir toplu ulaşım sunmak için her ay 320 milyon lira yılda 4 milyar lira ile İETT’yi sübvanse ettiklerini belirten Çağlar, “İstanbul’da turist ve öğrencilerle birlikte 20 milyona hizmet ediyoruz ve 17 bin 395 taksinin yetmediği bilimsel verilerle ortadadır. Biz 5 bin taksi için de halkımızın rahatlığı için bu sübvansiyonu sağlamaktan çekinmeyiz. 5 bin yeni taksi 20 bin yeni istihdam demektir. Bunu da göz ardı etmeyin. Halkımızla taksici esnafımız arasındaki bu gerginliğin toplumsal travmaya dönüşmeden konunun olumlu sonuçlanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

UTKU CİHAN: “YENİ SİSTEMLE ŞOFÖRLERİN ÜZERİNDEKİ BASKI KALKACAK”
 

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, 1990 yılından beri nüfusun ve turizmin geliştiğini, ancak taksi sayısının artmadığını hatırlatarak, şehirdeki taksi ihtiyacının çok görünür olduğunu söyledi. Mevcut taksi sisteminin de sıkıntılara neden olduğunu belirten Cihan, geçmiş dönemde İBB’nin ve İTÜ’nün ayrı ayrı hazırladığı raporlarda taksi ihtiyacının ortaya konulduğuna dikkat çekti.

Dünyanın 15 sene önce kurumsallaşmaya gittiğini hatırlatan Cihan, kamu elinde kalacak 5 bin plakayla taksi sorununu çözmek için yeni bir sistem kuracaklarını söyledi. Mevcut 17 bin 395 taksinin kurumsallaşmasını da teşvik edeceklerini vurgulayan Cihan, şöyle konuştu: 

“Bizim sistemimizde plaka sahibine ve aracıya giden paranın sistemde kalacak ve şoförün üzerindeki tüm bu ücretleri çıkarma baskısı ortadan kalkacak. 5 bin taksi teklifinin onaylanması halinde İstanbul’da deneyimi olan taksi, minibüs ve otobüs şoförlerini işe alacağız. 5 bin aracın trafiğe çıkması durumunda 35-40 bin özel aracın trafikten çekileceğini tespit ettik.” 

Toplantıda diğer değerlendirmelerin adından oya sunulan 5.000 yeni taksi plakası ve buna bağlı yeni taksi sistemi teklifi, Bakanlık temsilcileri ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanını oy çokluğuyla 10. kez oy reddedildi. 

KANAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜNYANIN EN HIZLISI: N KOLAY İSTANBUL YARI MARATONU
DÜNYANIN EN HIZLISI: N KOLAY İSTANBUL YARI MARATONU
TMSF’DEN 116 MİYON DOLARLIK ‘HATA’
TMSF’DEN 116 MİYON DOLARLIK ‘HATA’
İstanbul Gazeteciler Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı.
İstanbul Gazeteciler Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı.
29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
İBB’DEN GENÇLERE ÇAĞRI: GENÇLİK OFİSLERİ SİZİ BEKLİYOR
İBB’DEN GENÇLERE ÇAĞRI: GENÇLİK OFİSLERİ SİZİ BEKLİYOR

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169