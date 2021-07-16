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İBB’nin Kurban Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Geçtiğimiz yıl, 132 binden fazla ailenin sofrasına kurban etini ulaştıran İBB İstanbul Vakfı, bu yılki kurban bağışı kampanyasıyla 270 bin aileye ulaşmayı hedefliyor. Bağış sayısının 9 bine ulaştığını belirten Vakıf Başkanı Perihan Yücel, “Kurban bir paylaşma ibadeti, biz de hem vatandaşlarımızın bu dini vecibelerine yerine getirmelerine, hem de 300 bin hanesine hiç etin girmediği bu aziz şehrin ihtiyaç sahibi insanlarına protein ulaştırmaya vesile oluyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Temmuz 2021 Cuma 16:52
İBB’nin Kurban Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı’nın bu yıl ikinci kez düzenlediği kurban bağışı kampanyası devam ediyor. İnternet üzerinden başvuru yöntemiyle yapılan kampanyaya kurban bağışında bulunan hayırsever vatandaşların sayısı 9 bine, bağış yapılan tutar da 16 milyon liraya yaklaştı. 

Geçen yıl İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde başarıyla gerçekleştirilen kurban kesim işlemi sonrasında konserve olarak hazırlanan 1 kilogramlık kavurmaların 132 bin 50 ailenin sofrasına ulaştırıldığını hatırlatan İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel, bu yılki kampanya hakkında şu bilgileri verdi:

“İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor, 400 bin ev ise ayda sadece bir kez et tüketebiliyor. İşte İstanbul Vakfı da tam bu yüzden kurban bağışı kampanyası düzenliyor. Kurban bir paylaşma ibadeti, biz de hem vatandaşlarımızın bu dini vecibelerine yerine getirmelerine, hem de 300 bin hanesine hiç etin girmediği bu aziz şehrin ihtiyaç sahibi insanlarına protein ulaştırmaya vesile oluyoruz. Bu yılki bağışçı sayımız şu anda 9 bine, toplanan bağış miktarı ise 16 milyon liraya yaklaştı. Hedefimiz bu sene 270 bin aileye kurban eti ulaştırmak.”

KURBANLARIN ET SUYU DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

İBB İstanbul Vakfı, bu yıl da İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, aynı firmayla bağış kurbanları kesecek. ÇED OLUMLU BELGESİ, Çevre İzni, Çalışma Ruhsatı, İşletme Onay belgesi, Helal Kesim belgesi, ISO 26001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası bulunuyor.

Kurban kesimleri çevreye hiçbir zarar vermeden gerçekleştirilen firmanın tesisi, günlük 450 ton kapasiteli atık su arıtma tesisine de sahip. Kesimlerden çıkan kan, çöp, gübre vb. atıklar lisanslı biogaz ve geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Kesilen hayvanların derileri hayır kurumlarına bağışlanıp, sakatatları çevre aşevleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

DİNİ VECİBELERE UYGUN, ÇEVREYE DUYARLI KESİM

Kesimler, kamera kaydına alınmak suretiyle; noter gözetiminde vakıf yöneticisinin kesimi yapacak kişiye vekalet vermesiyle,  diyanete bağlı imam eşliğinde, ilçe tarım müdürlüğüne bağlı veteriner kontrolü ve her bir bağışçının isminin okunması ile gerçekleştiriliyor. Kesimi gerçekleşen kurban sahiplerine SMS yoluyla anında bilgi mesajı gönderiliyor.

Kesimlerden sonra yapılan parçalama, et sıyırma ve kuşbaşı işlemlerinden sonra, bu yıl ayrıca arta kalan kemiklerle hiç katkısız Kolojen (et suyu) üretilecek ve İstanbul Vakfı tarafından yine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kesim işlemi tamamlandıktan sonra üç gün dinlenmeye alınan etler, sonrasında işlenerek konserve yapımına hazır hale getiriliyor. Gıda kodeksine uygunluğu Üniversiteden uygunluk belgesi alınmak suretiyle hazırlanıyor. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan konserveler 21 günlük bekleme süresine tabii tutulup, laboratuvar testinden sonra teslim ediliyor. Geçtiğimiz yıl, kıyma ve kuşbaşı olarak iki türde hazırlanan konserveler, bu yıl sadece kuşbaşı olarak hazırlanacak.

KAMPANYA AREFE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İBB İstanbul Vakfı’nın kurban bağışı kampanyası, 19 Temmuz Pazartesi (Arefe Günü) saat 11:00’e kadar sürecek. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, https://bagis.istanbulvakfi.istanbul/ sitesi üzerinden bağışta bulunabilirler. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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