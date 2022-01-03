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İbb’nin Genç Şefleri 11 Madalya İle Mutfağa Döndü

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde İBB fırtınası esti. İBB aşçıları beş altın, beş gümüş, bir bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:31
İbb’nin Genç Şefleri 11 Madalya İle Mutfağa Döndü
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Türkiye’nin en önemli gastronomi yarışması olarak görülen, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) genç aşçıları damga vurdu. 32 ülkeden bin 960 aşçı hünerlerini sergiledi. Yerli ve yabancı 120 şef jüri, dünya mutfağının en iyilerini seçti. Değerlendirmeler sonucunda ‘Yılın Altın Genç Şefi’ kategorisinde, pişirdiği kabak çiçeği dolması, ıspanak kekli kaz ciğerli külbastı ve frenk üzüm soslu kabaklı kadayıf tatlısı ile Mehmet Yusuf Bilmez “Yılın Altın Genç Şefi” kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. 

5 ALTIN KAZANAN AŞÇILAR VE YEMEKLERI
 Altın madalya kazanan diğer genç aşçılar ise şu yemeklerle kazandı: 

Fatih Talha Celep, ‘Ana Yemek’ kategorisinde Ballı Pekmezli Pirzola ile; Burak Karabıçak, Balık kategorisinde Deniz Börülceli Levrek Sarma ile; Batuhan Aydın , kategorisinde Kaz Yağında Çektirilmiş Gorgonzola Soslu Bonfile ile; Burak Çevik, Kuskus Toplarıyla yapılmış Bonfile ile altın madalyayı İBB mutfağına getirdiler. 

KADAYIFLI LEVREK SARMA’YA BRONZ ÖDÜLÜ

İBB’nin genç aşçılarının yaratıcı yemekleri bronza madalya ile ödüllendirildi. Sefa Arslan ‘Ana Yemek’ kategorisinde pişirdiği Rokfor Sos Eşliğinde Tahıllı Bonfile ile; Mustafa Samet Demirci ‘Balık’ kategorisinde Avakadolu Hardal Soslu Levrek;  Furkan Çakır, Zerdeçal Soslu Levrek ile; Abdülsamet Kılıç ‘Ana Yemek’ kategorisinde Avcı Sarması ile; son olarak Yasin Beytullah Saraycıklı ‘Balık’ kategorisinde ‘Kadayıflı Levrek Sarma’ ile gümüş madalyaya layık görüldü.

 ‘Balık’ kategorisinde ise Ömer Eroğlu, Morel Mantarlı Levrek ile bronz madalyanın sahibi oldu.

ULUSLARARASI İSTANBUL MUTFAK GÜNLERI HAKKINDA

Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan organizasyon, 17 yıldır yapılmaktadır. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) işbirliği ile gerçekleşiyor ve   uluslararası düzeyde gastronomi dünyasını ülkemizde ağırlıyor. Geçmişte yapılan başarılı organizasyonlarla Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından “Kıtalar Arası (Continental)” unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, ülkemizin öğrenci ve genç şeflerine uluslararası düzeyde yarışma imkânı sağlıyor. Hem yarışan hem de ülkemizi gezebilme imkânı bulan dünyanın usta şefleri, birbirinden renkli organizasyonlarla ağırlanmaktadır. Turizm açısından da ülkemize büyük değerler kazandıran Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Türkiye ve dünya gastronomi kültürüne yeni şefler kazandırırken Türk mutfağının dünyada daha çok tanınması için köprü görevi üstleniyor.

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