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İBB’nin Ekipleri Üç Gündür Yangınlara Müdahale Ediyor

Ülke genelinde peş peşe çıkan orman yangınlarına İBB’nin güçlü ekibi müdahale çalışmalarını sürdürüyor. İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı’nda görevli birimlerden kurulan ekipler; 265 personel, 42 araç ve ekipmanla yangın bölgelerine 3 gün önce gönderildi. Ayrıca, yarın sabah saatlerinde yangın bölgelerine; Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nden 6 veteriner hekim beraberinde, ilaç ile kedi ve köpek maması götürecek. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:43
İBB’nin Ekipleri Üç Gündür Yangınlara Müdahale Ediyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yurt genelinde ardı ardına çıkan yangınlara müdahale edebilmek için ekiplerini yangın bölgelerine gönderdi. Antalya’nın Manavgat ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan orman yangınlarına müdahale eden ekipler; İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı’nda görevli birimlerinden kuruldu. İBB’nin ekipleri; toplamda 265 personel, 42 araç ile bölgedeki söndürme çalışmalarına en etkin şekilde katılıyor. 

İLAÇ İLE KEDİ VE KÖPEK MAMASI GÖNDERİLECEK

Yangın yerlerinde, yurttaşlarla birlikte mağdur olan can dostlarımız için de yarın sabah saatlerinde bölgelere Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nden 6 veteriner hekim beraberinde, ilaç ile kedi ve köpek maması götürecek.

AKOM EKİPLERİ BÖLGELERE DAĞITILDI

Yangınlara müdahale etmek için üç gün önce yola çıkan AKOM ekipleri, üç farklı kola ayrıldı. Antalya, Muğla-Marmaris, Muğla-Bodrum ekiplerine dair bilgiler şu şekilde:

Antalya Ekibi

Perşembe günü yola çıkan ekip, 101 personel, 14 araçtan oluşuyor. Cuma günü sabaha karşı bölgeye ulaşan ekip, Antalya İtfaiyesi ile koordine olarak Gazipaşa ilçesine geçti. Ekipler bu bölgede, özellikle Sugözü yolu ve Armutalan mevkilerinde farklı noktalardaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı.  Ayrıca alınan ihbarlar doğrultusunda bölgedeki ikametgah yangınlarına da müdahale etti. Cumartesi günü sabah saatlerine doğru bölgedeki yangınların tamamının söndürülmesi ile bölgedeki çalışmalarını tamamlayan ekipler Gazipaşa ilçesinden ayrıldı. Ekiplerin daha sonraki yangın söndürme güzergahı; Alanya’nın Konaklı ve Güzelbağ mevkileri oldu. Sabah saatlerinde de Kartal Belediyesi’nden gelen Sivil Savunma Arama Kurtarma birimi de (10 personel, 2 araç, 1 ambulans) ekibe dahil oldu. Ekiplerin, Konaklı, Güzelbağ ve Yeniköy mevkilerinde müdahale çalışmaları devam ediyor.

İSKİ’DE YANGIN YERİNDE 

Perşembe akşam saatlerinde yola çıkan İSKİ’ye ait; 8 personel 4 araçtan oluşan ekip Cuma günü Manavgat’a ulaştı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi ile koordineli olarak çalışan İSKİ,  beraberinde götürdüğü jeneratörleri bölgedeki 2 farklı temiz su terfi merkezine takviye etti.   Bugün ayrıca, Muğla ve Antalya’daki ekiplerin ihtiyaçları doğrultusunda 101 personel, 1 araç ile bölgeye lojistik malzeme (itfaiye hortumu, telsiz vb.) gönderildi.

Muğla Marmaris Ekibi 

Antalya ekibi ile aynı gün yola çıkan Muğla Marmaris ekibi, 101 personel ve 14 araçtan oluşuyor. Cuma günü öğle saatlerinde bölgeye ulaşan ekip, Muğla İtfaiyesi ile koordine olarak İçmeler ve Hisarönü bölgelerine geçerek yangınlara müdahale etti. Ekipler gece boyunca Armutalan, Orhaniye, Bayır, Mezargediklisi, Asparan mevkii, Bozburun, Hisarönü, İçmeler bölgelerinde müdahale çalışmalarını sürdürdü. Cumartesi günü Hisarönü, Armutalan, Bayır, Cami yanı mevkii, Turunç ve Dereköyü mevkilerinde yangın söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün de Hisarönü Dereağzı ve Karadere mevkilerindeki zorlu görevlerine devam ediyor.

Bugün yola çıkan Muğla Bodrum ekibi de 53 personel ve 9 araçtan oluşuyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 02.08.2021 19:15
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