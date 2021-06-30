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İBB’nin Desteklediği Bluedot Girişimi Ford Otosan'dan Yatırım Aldı

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehir Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Tech İstanbul” platformu girişimlerinden Bluedot ilk yatırımını aldı. Ford Otosan, girişim sermaye şirketi olarak hizmet verecek olan Driventure şirketi, hızlı bir şekilde ilk yatırımı İBB’nin destek verdiği girişimlerden biri olan Bluedot’a yaptı. Yatırım yolunda ilerleyen diğer “Tech İstanbul” girişimi; elektrikli scooterların kent ulaşımına entegresini sağlayan “Duckt” başarılı hikayesi ile İBB’nin gurur duyduğu girişimler arasında yer alıyor. İBB İştiraki İSPARK, bu projelerin uygulanmasına ev sahipliği yapıyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 09:59
İBB’nin Desteklediği Bluedot Girişimi Ford Otosan'dan Yatırım Aldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  ve YGA’nın kurduğu, İstanbul’dan dünyaya açılan girişimlerin desteklendiği inovasyon platformu Techİstanbul’u 2020 yılında hayata geçirdi. Tech İstanbul, İstanbul’un kentsel sorunlarına teknolojik ve inovatif çözümler geliştiren girişimlerin İBB ile yakından çalışmasını sağlayarak; pozitif teknolojilerin İstanbul’dan dünyaya yayılmasını desteklemeyi hedefleyerek girişimlerin başvurularını aldı. Üst düzey yönetimle görüşmeler sonrasında seçilen 12 girişim arasında altı girişim, üç ay boyunca İBB ve bağlı iştirak şirketleriyle yakın bir şekilde çalışacak.  Girişimlerin, ulaşım, çevre, enerji alanlarında saha testleri gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İBB’DEN GİRİŞİMLERE TAM DESTEK

Yeni iş modellerini ve girişimlerin uygulamalarını benimseyerek halka sunmak isteyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner “İBB Zemin İstanbul teknoloji merkezindeki girişimcilerimiz dünyaya açılıyor. Bu anlamda da girişimcilik ekosistemi için güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki günlerde yeni merkezler ve dijital platformlarla girişimcilere tam destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

İSPARK’DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

6 girişimden biri olan ve hala İSPARK ile çalışmalarına devam eden Bluedot, Ford Otosan’In kurduğu Driventure firmasından yatırım alan ilk girişim oldu. Mobil uygulama ile elektrikli araba kullanıcılarının şarj ünitesine ulaşmasını, rezervasyon ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan Bluedot, şarj ünitesi sahiplerinin sahip oldukları üniteleri haritada gösteriyor. Böylece paylaşımlı gelir modeli ile gelir elde etmesine de olanak sağlanıyor.

Aldıkları yatırım ile proje için daha fazla çalışarak daha ileri gitmek istediklerini söyleyen Bluedot kurucu ortağı Ferhat Babacan “Bluedot genç, dinamik ve yaratıcı ekibi şehirlerin elektrikli arabalar ile olan bağını arttırmak ve daha sürdürülebilir şehirler yaratmak için yola çıktı. Türkiye’nin en değerli şirketlerinden Ford'dan aldığımız bu yatırımı urun ve ekip geliştirmek için kullanırken Ford ile stratejik bir birliktelik de yaratacağız.” dedi.

CİHANGİR’DE BULUNAN OTOPARK’TA TEST YAPILIDI

Cihangir katlı otoparkında Bluedot teknolojisi test edilerek halka ulaştırıldı. İBB’nin desteği ile birlikte Bluedot iş fikrini geliştirerek, teknolojisini en iyi hale getirebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

TASARIMIN OSCAR’INDAN DUCKT GİRİŞİMİNE ÖDÜL

Tech İstanbul platformunda İSPARK ile eşleşen bir diğer girişim ise elektrikli scooterların şehirlerdeki ulaşım çözümlerine entegre olmasını kolaylaştıran ve altyapı çözümleri geliştiren Duckt oldu. “Tak-çalıştır” adaptörü ve istasyonlarıyla, marka ve modelden bağımsız olarak scooter pazarının tamamına park etme, güvenli bir şekilde kilitleme ve şarj etme hizmeti sunan Duckt, aynı zamanda İSPARK ile birlikte Maltepe bölgesindeki pilot uygulama ile birlikte elektrikli bisikletler üzerinde de geliştirmeler yaptı.

ŞARJ İSTASYONLARI TEK ÇATI ALTINDA YÖNETİLECEK

Yeni nesil çevre dostu araçların yaygınlaşması amacıyla otoparklarda elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmaya başladıklarını belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “Tech İstanbul projesi kapsamında, İBB bünyesinde kurulması planlanan tüm elektrikli araç şarj istasyonu noktalarının navigasyon sistemlerine işlenerek, tek çatı altında yönetilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Mikromobilite alanında farklı ve yeni bir çözüm sunan Duckt ve elektrikli araç şarj istasyonlarının görülebildiği uygulama olan Bluedot ile iş birliği yapıyoruz” dedi.

GİRİŞİMCİLİĞİN YARININ DÜNYASI OLDUĞUNU BİLİYORUZ

İBB Akıllı Şehir Müdürü Dr. Burcu Özdemir Tech İstanbul platformundan çıkan başarılı girişimleri örnek göstererek, İstanbul ve Türkiye’nin vizyonunu daha da ileriye taşıyabilmek için yenilikçi iş fikirlerine, genç beyinlere ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Özdemir, “İBB ve Akıllı Şehir Müdürlüğü olarak girişimciliğin yarının dünyası olduğunu biliyor, önemsiyor ve destekliyoruz. Amacımız start-up dünyasında İstanbul’u önemli bir marka haline getirmek. Bunun için hep birlikte çalışıp, birlikte başaracağız.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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