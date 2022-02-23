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İBB’nin 5.000 yeni taksi teklifi, UKOME’de 13. Kez reddedildi

İBB’nin yeni taksi sistemi ve 500’ü erişilebilir 5.000 yeni taksi teklifi, UKOME’de 13. kez oy çokluğuyla reddedildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, “Ülkemizde mevzuat şartları gün dolunca ötelenir. Engelli vatandaşlarımıza ve İstanbulluların rahat ulaşımına yönelik bir hamle yapılacaksa, bunu ötelememek gerekir” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2022 Çarşamba 16:02
İBB’nin 5.000 yeni taksi teklifi, UKOME’de 13. Kez reddedildi
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Şubat ayı UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, “500 Adedi Erişilebilir Olmak Üzere, Tamamı İBB’nin Plakası Olmak Üzere 5.000 Adet Yeni Taksi Arzı Teklifi”, 13. kez gündeme geldi.

 

YAZICI: “TAKSİ SORUNU İÇİN GÜN BUGÜNDÜR”
 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, bir vatandaş olarak İstanbul’daki taksi sorununu iliklerine kadar hissettiğini belirterek, “Tavrımız, İBB’nin kamu görevini yerine getirmesi adına önemli. İstanbulluların da bu şekilde düşündüğünü, bize muhtelif kanallardan aktardıkları şikayet ve taleplerden biliyoruz. Hep birlikte buna şahitlik ediyoruz. Şehrimizde bu kadar engelli vatandaşımız varken 500 erişilebilir taksiyi de çok önemsiyoruz. Şehrimizde 1 milyonun üzerinde engelli varken, bir ihtiyaç olduğunu ve çok önemli bir açığı kapatacağını düşünüyoruz. Ülkemize de iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. İBB olarak, bu tarz önerilerin ilgili Bakanlıktan ve kurumlardan gelmesini beklerdik. Maalesef ülkemizde mevzuat şartları gün dolunca ötelenir. Aslında gün bugündür, engelli vatandaşlarımıza ve İstanbulluların rahat ulaşımına yönelik bir hamle yapılacaksa, bunu ötelemenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. 

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım da İstanbul’da taksiyi yatırım aracı olarak değil, ulaşım aracı olarak gördüklerini belirterek, “Yatırım aracı anlayışından taksi sektörünün sıyrılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, 500 adedi erişilebilir ve tamamı İBB’nin plakası olmak üzere 5.000 yeni taksi arzını teklif ediyoruz” dedi.

STK’LAR DA ERİŞİLEBİLİR TAKSİ İSTEDİ
 

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz da taksi ve ulaşım sorunun sokakta yaşayan kişiler olarak ilk defa UKOME’ye davet edildiklerini belirterek, teşekkür etti. Sokağa çıktıklarında belediyelerin sosyal destek projeleri dışında ulaşım imkanına sahip olmadıklarını vurgulayan Boyraz, şöyle konuştu:

“Ben işe gitmek, çocuğumu parka götürmek istiyorum. Toplu taşımaya binmek istemiyorsam, ben de taksiyi sizin gibi kullanmak istiyorum. UKOME’de karar alan arkadaşlar, lütfen tekerlekli sandalyeyle bir gün işine, hastaneye gitsin. Mevcut taksileri kullansın. Sonrasında tekrar konuşalım. Türkiye’nin de onayladığı BM Engelli Hakları Sözleşmesi, ‘herkese eşit yaşam koşulları’ sunulmasını söylüyor. Tekerlekli sandalyeye oturmak bizim suçumuz değil. Biz bu ülkenin yanlış işleyişinin kurbanlarıyız. Lütfen kanunları uygulayın, bizleri sokağa dökmeyin .”

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal ise kaliteli, ekonomik ve ulaşılabilir ulaşım hizmeti almanın her vatandaşın evrensel hakkı olduğunu belirterek, taksi hizmetinin bir kamu hizmeti olduğunu söyledi. İstanbul’da sabah, öğlen ve akşam hiçbir saatte taksi bulamadıklarına dikkat çeken Koçal, “Yeni taksilerin reddedilmesini, siyasi bir çekişmenin içinde gibi görmeye başladık. UKOME’den bir çözümün çıkmasını istiyoruz. Gerekirse sahaya inelim, çözümü de hep birlikte önerelim” dedi.

YENİ TAKSİ SİSTEMİ 13. KEZ KABUL GÖRMEDİ

Toplantıda konuşmaların ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazcı, , “500’ü Erişilebilir 5.000 Yeni Taksi Arzı Teklifi”ni oylamaya sundu. Teklif, Bakanlık temsilcileri ile Esnaf Odası Başkanının oy çokluğuyla 13. kez reddedildi. 

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