banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.175,51
ALTIN
934,68
DOLAR
14,85
STERLİN
19,63
EURO
16,36
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her koşulda kazanacak
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her...
Dedeler, nineler ve torunları masalda buluştu
Dedeler, nineler ve torunları masalda...
Asıl Korsan Kim ?
Son Dakika
Asıl Korsan Kim ?
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat Çekti
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat...
Flaş Haber
Asıl Korsan Kim ?
Kapat

İBB’den Yaş Almışlara Teknoloji Hediyesi

İBB, 65 yaş üstü İstanbullular teknolojiyi kolaylıkla kullanabilsin diye “Her Yaşta Dijital” uygulamasını hizmete aldı. Toplam 6 eğitim içeriğinin bulunduğu dijital platform sayesinde, yaş almış kişiler internet teknolojisini zorluk yaşamadan kullanabilecek. İBB Kartal Yaşlı Bakım ve Huzurevinde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile Darülaceze sakinleri katıldı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2022 Cuma 11:45
İBB’den Yaş Almışlara Teknoloji Hediyesi
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 65 yaş ve üzeri vatandaşların teknoloji kullanımını kolaylaştıracak  “Her Yaşta Dijital” uygulamasını devreye aldı. İBB’nin Yaşlılara Saygı Haftası etkinliğinde tanıtılan dijital platform sayesinde, yaş almış kişilerin teknoloji ve interneti bir başkasına ihtiyaç duymadan kullanabilmesi hedefleniyor. 

İBB Kartal Yaşlı Bakım ve Huzurevinde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Bağ Dernek kurucusu Özgün Biçer ile Darülaceze sakinleri katıldı. 

YAŞ ALMIŞ BİREYLERDE İNTERNET KULLANIMI 4 KAT ARTTI 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel “Yaşımız kaç olursa olsun dijitalleşmeye ayak uydurmalıyız. 65 yaş üstü büyüklerimizin de dijital dünyadaki rollerini artırmayı hedefliyoruz. Büyüklerimizin internette kendi işlerini kendilerinin yapmaları çok önemli. Yaşlı bakım politikalarında bu daha ilk adım. Hem İBB hem Kartal Belediyemiz yaşlı bakım politikalarını zenginleştirerek devam edecek” dedi. 

 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ise ülkemizde son dört yılda 65-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanımlarının, 4 kat arttığına dikkat çekti. İBB’nin yaş almış bireyler için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Arslan konuşmasına şöyle devam etti: 

“Yaş almış hemşerilerimizi dijital ortamla buluşturarak etkin ve verimli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği ve Enstitü İstanbul İSMEK ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz “Her Yaşta Dijital” platformu ile büyüklerimizin de dijital alandaki okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyoruz. Platforma kaydolan 65 yaş üzeri her birey, etkileşimli öğrenme modüllerine kolayca ulaşabilecek. Gündelik yaşamında ihtiyaç duyabileceği birçok ihtiyacını bu platform üzerinden yapabilecek.”

SADECE 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLER ÜYE OLABİLİYOR

Her Yaşta Dijital platformuna https://heryastadijital.ibb.istanbul/ adresi ve mobil uygulama üzerinden ulaşmak mümkün. Bu platform sayesinde 65 yaş üstü İstanbullular, gündelik yaşamlarında ihtiyaçları olan dijital becerilere ait eğitimlere erişebilecek. Sadece 65 yaş ve üzeri İstanbulluların, TC kimlik numaraları ile üye olabileceği platformda; WhatsApp, MHRS Kullanımı (Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi), Gmail, Facebook, E-Devlet ve Sanal Alışveriş sitelerinin kullanımına yönelik eğitimler yer alıyor.   

Platformda ayrıca, kültür, sanat, sağlıklı yaşam, eğlence, oyun ve faydalı link kategorilerinin de yer aldığı “Dijital Meydan” isimli bir alan da bulunuyor. Platformdaki eğitimler, dil, içerik ve tasarım açılarından yaş gurubu dikkate alınarak “basit” şekilde tasarlandı. Eğitimler sadece yazılı metin olarak değil; aynı zamanda video ve sesli anlatım seçenekleriyle zenginleştirildi. 

Programa katılan Darülaceze sakinleri için günün sonun da bir de sürpriz vardı. Davetliler, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında İBB Kent Orkestrası Müdürlüğü Türk Müziği konseri ile keyifli anlar yaşadı. 

BAĞ ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME DERNEĞİ HAKKINDA

Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği, 2019 yılında Dr. Özgün Biçer ve Dr. Ece Öztan’ın alternatif bir eğitim yaklaşımı geliştirmek ve farklı kitlelerle buluşturmak gayesiyle kuruldu. Dernek, eşitlik, kapsayıcılık, ayrımcılık yapmama ve kadınların güçlendirilmesini destekleyen dijital etkileşimli öğrenme faaliyetlerine odaklanıyor. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu’nda su ve ulaşımda verilmeyen zamlara tepki: İETT'yi de İSKİ'yi de batırmak istiyorlar, akılları gitmiş
İmamoğlu’nda su ve ulaşımda verilmeyen zamlara tepki: İETT'yi de İSKİ'yi de batırmak istiyorlar, akılları gitmiş
Eşitlik Metro İstanbul’da
Eşitlik Metro İstanbul’da
İski̇ Her Ay 500 Mi̇lyon Li̇ra Açık Veri̇yor
İski̇ Her Ay 500 Mi̇lyon Li̇ra Açık Veri̇yor
Asıl Korsan Kim ?
Asıl Korsan Kim ?
2022 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Başlıyor!
2022 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Başlıyor!

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169