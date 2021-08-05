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İBB’den Van’daki Sel Bölgesine Yardım

İBB heyeti, Van’ın Başkale ilçesinde 1 Ağustos’ta meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle, Esenyamaç Köyü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Çadırda kalan vatandaşlara giyecek, ev eşyası ve alışveriş çeki yardımında bulunacak olan İBB, kalıcı konutlara geçince köylülerin beyaz eşyalarını da temin edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2021 Perşembe 16:14
İBB’den Van’daki Sel Bölgesine Yardım
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Van’ın Başkale ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Köyü’nde sağanak yağış nedeniyle 1 Ağustos’ta meydana gelen sel ve su baskınları, bazı evlerin ve ahırların yıkılmasına neden olmuştu. 

Kartal Belediye Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Gökhan Yüksel, İBB Meclisi Üyeleri Doğan Tekel -  Tuğba Dönmez - İsmail Budak ile İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, İBB Siyasi Partiler İlişkiler Koordinatörü Baki Aydöner, İSKİ Avrupa Yakası Şube Müdürü Mehmet Kadri Feyat’tan oluşan heyet, bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Bölgede incelemelerde bulunan heyet, Van Valiliği, Başkale Kaymakamlığı, belediye başkanlığı ile bölge muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sele maruz kalan alanda da incelemelerde bulunan ekip, tespit çalışmaları yaptı. Çadır kentte yaşayan ailelerin maddi yardıma, çocuk ve kadınların ise kıyafete ihtiyacı olduğu belirlendi. Görüşmelerde, Van Valiliği ve Başkale Kaymakamlığının tam bir ihtiyaç listesi bildirmesi kararlaştırıldı. 

İBB, Esenlamaç Köyü’nde çadır kentte yaşayan vatandaşlara ilk etapta bin tane alışveriş kartı ile 50 koli kıyafet ile battaniye nevresim ve yorgan gibi eşyalar gönderecek. Köyde kalıcı evlere geçildiğinde ise hanelerin beyaz eşya ihtiyacını yine İBB karşılayacak. Öte yandan, Kadıköy Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi de bölgeye birer yardım tırı gönderdi.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Esenyamaç Köyü’nde evleri yıkılan ve hasar gören haneler ile başka köylerde hayvanlarını kaybeden vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.  

Yüksel, “Vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını belirttik. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selam ve geçmiş olsun dileklerini hissettirdik. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ve geçmiş olsun mesajlarını ilettik. Vatandaşlarımızın acılarını paylaştık. Hazin olayda tek tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Sele kapılıp kurtarılan Kader Yurtseven ve kardeşiyle sohbet ettik. Sağlık durumu iyi. Onları İstanbul’da misafir edeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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