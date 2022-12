İBB’den Pendik Trafiğini Rahatlatacak Hizmet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pendik’in Kavakpınar ve Orhangazi Mahalleleri’ni birbirine bağlayan ve bölgede yıllardır yaşanan trafik sıkışıklığını rahatlatacak “Kavakpınar Alt Geçidi”ni, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında hizmete açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde trafiğe açılan Kavakpınar Alt Geçidi’nde incelemelerde bulundu. İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan projenin öncesi ve sonrasıyla ilgili bilgi alan İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de bölgede yaptı. Hizmete alınan alt geçit ve bağlantı yollarıyla, Pendik D100 Karayolu ve TEM bağlantısı ile Kavakpınar-Orhangazi mahalleleri arasında yıllardır yaşanan trafik sıkışıklığının önemli oranda giderildiğini aktaran İmamoğlu, “Burada, uzun yıllardır bu geçişle ilgili talebi vatandaşlarımızın dile getirdiğini biliyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

PENDİK / İSTANBUL

“CİDDİ SIKINTILARI SÖZ KONUSUYDU”

Finansal ve ihale süreçleri anlamında sorunlu bir bölge olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Daha kritik olan mevzu, ortada bir geçit projesi ve devamı yol projesi vardı ama yol üzerindeki kamulaştırmayla ilgili de ciddi sıkıntıları söz konusuydu. Yani yol yapılacak güzergahın engelleri kaldırılmamıştı. Bütün bu sorunları ele alıp, kamulaştırmadan yeni ihale süreci ve güçlü bir imalat yapımıyla birlikte, gerçekten çok değerli bir geçidi bu bölgeye kazandırdık. Yüz binlerce insanı ilgilendiriyor bu yakın bölgesiyle beraber. Ama aynı zamanda D100'e etkisi, orada yaşanan trafik sıkışıklığını da yavaşlatacak bir fonksiyona sahip. Güzel bir iş çıktı. Yaklaşık 350 milyon liralık yatırımla bu imalat tamamlandı” ifadelerini kullandı. Kamulaştırma sürecinin de vatandaşlarla uzlaşılarak yürütüldüğünü aktaran İmamoğlu, “Onların kalbi kırılmadan süreci yönetti arkadaşlarımız, kamulaştırma birimlerimiz. Her yönüyle örnek bir iştir. Her yönüyle Pendik'e çok faydalı bir iştir. Her yönüyle bu bölgedeki insanlara çok faydalı bir iştir” diye konuştu.

“BAZEN ÖYLE DOKUNUŞLAR VARDIR Kİ…”

Bölgeye ilk olarak seçim kampanyası sırasında geldiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hem burada bir bankanın şirket yapısı ve hem yakın çevredeki alışveriş merkezlerinden dolayı, diyebilirim ki yüzlerce minibüs tıkanmış, arabalar geçmiyor, bazen yarım saat, 1 saat burada arabanın içinde bekleyen insanlar… O zaman bu sorunu dinlemiştik. Bugün, o sorunu dinledikten yaklaşık 3,5 sene sonra burayı çözüme kavuşturmuş bir biçimde halkımıza sunmanın keyfini yaşıyorum. Bazen öyle dokunuşlar vardır ki, milyarlarca liralık bütçesi yoktur ama, gerçekten insanların hafızasında belki yıllarca çektiği ızdırabı ortadan kaldırma becerisi vardır. Burada bu yaptığımız iş, Pendik halkına çok iyi gelecek. Özellikle Orhangazi ve Kavakpınar Mahallemize çok iyi gelecek. Hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen herkese, bizi uyaran siyasi yol arkadaşlarımdan bugün burayı hayata geçiren teknik arkadaşlarıma ve yüklenici firmamıza yürekten teşekkür ediyorum.”