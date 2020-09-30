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İBB’DEN Online Türk İşaret Dili Eğitimi

İBB Engelliler Müdürlüğü, “İşitme Engelliler Haftası” farkındalık çalışmaları kapsamında, dileyen herkese Türk İşaret Dili öğretmek üzere ücretsiz online derslere başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2020 Çarşamba 10:37
İBB’DEN Online Türk İşaret Dili Eğitimi
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Uzman eğitmenler tarafından, pandemi kurallarına uygun olarak internet üzerinden verilecek kurslar için son başvuru tarihi 9 Ekim 2020.

İstanbul Times Haber \ Hüseyin Çetiner

-10 HAFTA BOYUNCA TOPLAM 40 SAAT EĞİTİM-
Engelleri aşmak ve yeni bir dil öğrenmek isteyen 7’den 70’e herkese açık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ücretsiz verilecek eğitimler temel seviyede işaret dili öğretmeyi hedefliyor. “İşitme Engelliler Haftası” farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitim; uzman üç eğitmen tarafından verilecek. Online İşaret Dili Eğitimi haftada iki gün, ikişer saat olacak ve toplam 40 saat üzerinden 10 hafta sürecek.

-KURSU TAMAMLAYANA KATILIM BELGESİ-
Hafta içi gündüz, akşam ve hafta sonu olmak üzere açılacak sınıflarda eğitimler, interaktif olarak devam edecek. Tüm dersleri tamamlayan kursiyerlere Katılım Belgesi verilecek.

Kesinleşen sınıfların ardından duyurulacak eğitim programına kayıt yaptırmak için https://forms.ibb.gov.tr/online-turk-isaret-dili-egitimi-basvuru-formu/ adresi kullanılabilir olacak.

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI ( İTHA )

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