banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1567
ALTIN
419.967
DOLAR
7.5124
STERLİN
10.4799
EURO
8.9775
BEDR’İN ASLANLARI 106 SENE SONRA RAHMETLE YAD EDİLİYOR
Son Dakika
BEDR’İN ASLANLARI 106 SENE SONRA...
Yöneten Saray Cevap Vermeyen De Saray
Yöneten Saray Cevap Vermeyen De...
Çanakkale’nin Kahramanları Sarıyer’de Anılacak
Çanakkale’nin Kahramanları Sarıyer’de Anılacak
İstanbul’un Son Derece Büyük Sorunu!(Otopark, Park Sorunu)
İstanbul’un Son Derece Büyük Sorunu!(Otopark,...

İBB’den Ispartakule'deki Trafik Yoğunluğuna Neşter

İBB kentin kronik sorunlarından trafik yoğunluğuna raylı sistemler ve deniz ulaşımının yanı sıra karayolu yatırımlarıyla da çözüm üretmeyi sürdürüyor. Ispartakule’de demiryolu geçişi yüzünden yoğunluğa neden olan bölgedeki trafiğe de viyadük, yan ve bağlantı yolları ile çözüm üretilecek. Proje sayesinde demiryolunun üzerinden kesintisiz araç akışı sağlanacak. Çalışmalar, 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Mevcut çevreyolu bağlantısı inşaat nedeniyle kapatıldığı için çalışma boyunca araçlar, alternatif güzergâhları kullanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mart 2021 Perşembe 09:30
İBB’den Ispartakule'deki Trafik Yoğunluğuna Neşter
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için karayolu projelerine bir yenisini daha ekledi. Ispartakule’de viyadük, yan ve bağlantı yolları inşaatlarını başlattı. Daha önce bölgede araç akışı, TCDD Hattı nedeniyle kesintiye uğruyor ve yollarda birikmelere yol açıyordu. Çalışma ile bölgedeki trafik akışının demir yolu üzerinden kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak. Böylece bölgedeki trafik yoğunluğunda büyük bir azalma olacak. Viyadük, yan ve bağlantı yolları 2021 sonuna kadar İstanbul’a kazandırılacak. 

ARAÇLAR ALTERNATİF GÜZERGÂHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Bu süreçte mevcut çevre yolu bağlantısı kapatılıp, araç dolaşımı alternatif güzergâhlar üzerinden gerçekleştirilecek. Çalışmalar boyunca Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nden çevreyolu yönüne dönüş kapalı kalacak. Bu güzergâhı kullanan araçlar, Ispartakule istikametine yönlendirerek oradan çevre yoluna katılacak. Hadımköy istikametinden çevreyoluna gidecek araçlar, Avni Akyol Bulvarı ve Doğa Parkı Caddesi üzerinden yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Araçların çevreyoluna katılımı bu güzergâhtan sağlanacak. Ayrıca, Hadımköy yönünden gelen araçlar, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’ni takip ederek Ispartakule Bulvarı ve Bizimevler Yolu gibi alternatif güzergâhlar üzerinden çevreyoluna katılabilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Savaşının Kaderini Atatürk Değiştirdi
Çanakkale Savaşının Kaderini Atatürk Değiştirdi
Türk Kızılay Kan Bağışı Şampiyonu Aliağa’ya Geliyor
Türk Kızılay Kan Bağışı Şampiyonu Aliağa’ya Geliyor
BEDR’İN ASLANLARI 106 SENE SONRA RAHMETLE YAD EDİLİYOR
BEDR’İN ASLANLARI 106 SENE SONRA RAHMETLE YAD EDİLİYOR
‘İktidar Kaybettiği Belediyeleri Cezalandırmaktan Vazgeçmeli‘
‘İktidar Kaybettiği Belediyeleri Cezalandırmaktan Vazgeçmeli‘
“Çocukları Küçük Yaşlarda Dar Kalıplara Sokamazsınız”
“Çocukları Küçük Yaşlarda Dar Kalıplara Sokamazsınız”

banner186

banner189

şişli escort - beylikdüzü escort - izmir escorts

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169