İBB’den Ispartakule'deki Trafik Yoğunluğuna Neşter

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için karayolu projelerine bir yenisini daha ekledi. Ispartakule’de viyadük, yan ve bağlantı yolları inşaatlarını başlattı. Daha önce bölgede araç akışı, TCDD Hattı nedeniyle kesintiye uğruyor ve yollarda birikmelere yol açıyordu. Çalışma ile bölgedeki trafik akışının demir yolu üzerinden kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak. Böylece bölgedeki trafik yoğunluğunda büyük bir azalma olacak. Viyadük, yan ve bağlantı yolları 2021 sonuna kadar İstanbul’a kazandırılacak.

ARAÇLAR ALTERNATİF GÜZERGÂHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Bu süreçte mevcut çevre yolu bağlantısı kapatılıp, araç dolaşımı alternatif güzergâhlar üzerinden gerçekleştirilecek. Çalışmalar boyunca Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nden çevreyolu yönüne dönüş kapalı kalacak. Bu güzergâhı kullanan araçlar, Ispartakule istikametine yönlendirerek oradan çevre yoluna katılacak. Hadımköy istikametinden çevreyoluna gidecek araçlar, Avni Akyol Bulvarı ve Doğa Parkı Caddesi üzerinden yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Araçların çevreyoluna katılımı bu güzergâhtan sağlanacak. Ayrıca, Hadımköy yönünden gelen araçlar, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’ni takip ederek Ispartakule Bulvarı ve Bizimevler Yolu gibi alternatif güzergâhlar üzerinden çevreyoluna katılabilecek.