İBB’Den Gençlere Müjde ‘Genç Üniversiteli Desteği ’ 7 Bin 500 TL’Ye Yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye eğitim yardımında bulunuyor. Bu dönem için daha önce 6 bin TL olarak belirlenen yardım 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 20 EKİM

Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler de “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül’de başlayan başvurular 20 Ekim tarihine sonlanacak.

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.

Genç Üniversiteli Başvuru Genel Şartları

T.C. vatandaşı olmak Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak Ön lisans - Lisans Öğrencileri için üst yaş sınırı 30 Yüksek Lisans - Doktora Öğrencileri için üst yaş sınırı 40 Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf / Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak



Genç Üniversiteli İstenilen Evraklar