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İBB’Den Gençlere Müjde ‘Genç Üniversiteli Desteği ’ 7 Bin 500 TL’Ye Yükseldi
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İBB’Den Gençlere Müjde ‘Genç Üniversiteli Desteği ’ 7 Bin 500 TL’Ye Yükseldi

İBB’nin ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesinde bu dönem öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6 bin TL’lik eğitim desteği 7 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim tarihine kadar İBB’nin “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ekim 2023 Pazartesi 17:18
İBB’Den Gençlere Müjde ‘Genç Üniversiteli Desteği ’ 7 Bin 500 TL’Ye Yükseldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye eğitim yardımında bulunuyor. Bu dönem için daha önce 6 bin TL olarak belirlenen yardım 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner 

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 20 EKİM

Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler de “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül’de başlayan başvurular 20 Ekim tarihine sonlanacak.

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.

Genç Üniversiteli Başvuru Genel Şartları

    • T.C. vatandaşı olmak
    • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
    • Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
      • Ön lisans - Lisans Öğrencileri için üst yaş sınırı 30
      • Yüksek Lisans - Doktora Öğrencileri için üst yaş sınırı 40
    • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
    • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf / Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
    • Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
    • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Genç Üniversiteli İstenilen Evraklar

    • Sabıka kaydı almadığına dair belge
    • Disiplin cezası almadığına dair belge
    • Aile Vukuatlı Nüfus kayıt örneği belgesi
    • Öğrenci belgesi
    • Transkript belgesi
    • Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi
    • Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
    • Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
    • Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
    • Yurtta veya kirada kaldığına dair belge
    • Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

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