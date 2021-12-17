İBB’den Çok Güzel Hareket: Ji̇mnasti̇ğe Özel Spor Salonu

İstanbul’da olimpiyat ruhunun kentin tüm alanlarına yayılmasını ve çocukların sporla yetişen bireyler olmasını amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir projesini daha hayata geçirdi. Daha önce çeşitli takım ve salon sporlarına yönelik hizmet veren çok amaçlı tesiste artık jimnastik branşında da eğitimler veriliyor. SPOR İSTANBUL’un uzman eğitmenleri tarafından verilen dersleri aileler, 100 kişilik bir tribünden izleyebiliyor. 30 öğrenci ile devam eden eğitimlere kayıtlar spor.istanbul/spor-okullari adresinden devam ediyor.

TESİS BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Çamlık Spor Tesisinde ilk olarak geniş kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yapıldı. Basketbol potaları ve skorboard söküldükten sonra havalandırma sistemi yenilenen tesisin fiziki şartları iyileştirildi. Yapılan tadilat çalışmalarının ardından 672 metrekare zeminin tabanı, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından jimnastiğe uygun hale getirildi. Jimnastik halıları; tırtıl, bat çık, üçgen ve silindir minder uygulamalarının yapıldığı İBB Pendik Çamlık Jimnastik Salonuna, eğitimlerin eksiksiz ve tam yapılması için jimnastik kasası, paralel bar, barfiks aleti, denge aleti, halka aleti, trambolin ve tırmanma merdiveni gibi alet ve ekipmanlar da getirildi.

ÇOCUKLARA HAREKET EĞİTİMİ

Salonda 3 – 5 yaş arası çocuklara Temel Hareket Eğitimi veriliyor. Bu eğitimlerde çocuklara atlama, sıçrama, kavrama, atma, düşme, yürüme, koşma ve koordinasyon gibi temel motor becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. İki seans hafta içi ve iki seans da hafta sonu olmak üzere dört seans ve 10 ders olarak yapılan temel hareket eğitimlerinin 40 öğrencilik kapasitesi bulunuyor.

ARTİSTİK JİMNASTİK EĞİTİMLERİ DE BAŞLADI

İBB Pendik Çamlık Jimnastik Salonunda 4 – 6 yaş arası çocuklara ise Artistik Jimnastik eğitimi veriliyor. Erkek öğrenciler için yer hareketleri, halka, atlama beygiri, paralel bar ve barfiks eğitimlerinin yapıldığı tesiste kız öğrenciler için de yine yer hareketleri atlama beygiri, kız paraleli, denge ve asimetrik paralel hareketlerinin eğitimleri veriliyor. Bu branştaki eğitimler hafta içi üç gün dört seans ve hafta sonu dört seans olmak üzere toplamda beş günde sekiz seans ve 20 ders olarak yapılıyor.

YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

Tesisteki eğitimler iki ay süren İBB Spor Okulları kapsamında yapılıyor. Bu süreden sonra antrenörlerin tespitiyle performans gruplarının oluşturulması ve tespit edilen öğrencilerin bu gruplara yönlendirilmesi amaçlanıyor. Performans gruplarının eğitimlerinin ise bir yıl boyunca devam etmesi planlanıyor. İBB, Pendik Çamlık Jimnastik Salonunun yanı sıra 14 spor tesisinde daha jimnastik eğitimi veriyor. Bu eğitimlere toplam bin 215 öğrenci katılıyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)