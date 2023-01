İBB’den Bayrampaşa’ya Kütüphane ve Psikolojik Danışma Merkezi

İmamoğlu: Siyaseti Amaç Haline Getiren İnsanlar, Memlekete Hayatı Zehir Ederler İBB; kurumun 54’ncü kütüphanesini ve 28’nci Psikolojik Danışma Merkezi’ni Bayrampaşa’da açtı. Türk edebiyatının önemli yazarlarından geçiren merhum Sâmiha Ayverdi'nin adının verildiği kütüphane açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Keşke memleketimizin her anında gelişmeyi, iyileşmeyi, düşünce dünyasını, edebiyatı, kültürü, sanatı, teknolojiyi, endüstriyi konuşabilsek; Türkiye'nin gündemi bunlarla dolu olsa. Ama ne yazık ki gündemimiz, çok üzücü ve boş işlerle dolu” ifadelerini kullandı. “Siyaseti araç değil, amaç haline getiren insanlar, bir memlekete hayatı zehir ederler” diyen İmamoğlu, “Biz ise; siyasete, siyasi parti süreçlerine hizmet için, memleketi için ‘araçtır’ gözüyle bakan insanlarız. Amaç edinen insanlar; siyaseti her şey, partiyi her şey olarak görürler. Biz, asırlardır süren bir devlet geleneğine sahip millet olarak, buna şiddetle karşıyız. Esas olan devletimizdir, esas olan milletimizdir. Onu hep birlikte ayakta, dimdik tutacağız” şeklinde konuştu.