banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,916.52
ALTIN
789.60
DOLAR
13.78
STERLİN
18.31
EURO
15.59
İBB’den ahde vefa örneği: Dr. Erdem’in adı yaşatıldı
İBB’den ahde vefa örneği: Dr....
İmamoğlu: Bugünün yöneticileri Yunus’tan, Hacı Bektaş’tan, Ahi Evran’dan ders almalı
İmamoğlu: Bugünün yöneticileri Yunus’tan, Hacı...
İmamoğlu: Bugünün yöneticileri Yunus’tan, Hacı Bektaş’tan, Ahi Evran’dan ders almalı
İmamoğlu: Bugünün yöneticileri Yunus’tan, Hacı...
YENEROĞLU: ‘Hukuk tanımazlık son bulmalı, AİHM kararı derhal uygulanmalı’
YENEROĞLU: ‘Hukuk tanımazlık son bulmalı,...

İBB’den ahde vefa örneği: Dr. Erdem’in adı yaşatıldı

İBB, 5 Aralık 2020’de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 30 yıllık çalışanı Dr. Ümit Erdem’in adını, Aksaray’daki İSGEM binasında yaşattı. Binada incelemelerde bulunan ve merhum Dr. Erdem’in ailesinin acısına ortak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB’nin asaleti çok büyük. Bunu da en doğru şekilde hissettireceği ve yaşatacağı şey, kendine emek veren insanların isminin yaşatılması, onlara dönük hizmet veren bir anlayışı ortaya koyması, bir vefa örneğidir. Kurumu daha da asil kılar. İBB bunu yapmıştır ve yapacaktır da” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Aralık 2021 Pazartesi 13:25
İBB’den ahde vefa örneği: Dr. Erdem’in adı yaşatıldı
banner171

FATİH / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 Aralık 2020’de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 30 yıllık çalışanı Dr. Ümit Erdem’in adını yaşattı. Aksaray’daki İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Araştırma Merkezi (İSGEM) Ek Hizmet Binası’na, merhum Dr. Erdem’in adı verildi. Adı verilen binada Dr. Erdem’in yakınlarıyla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinin kurumun çok değerli insanlarını da aramızdan aldığını belirtti. Merhum Dr. Erdem’in de bu değerli insanlardan biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Sağlıkçılar, bu işten en fazla etkilenen insanlar oldu. Ve ne yazık ki can kayıpları yaşadık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi. 

AİLEDEN İBB’YE TEŞEKKÜR

Erdem’in adının kurum içinde yaşatılacağını daha önceden beyan ettiğini hatırlatan İmamoğlu, “İş sağlığı ve güvenliği noktasında bir merkez kurma düşüncemiz, zaten bizim seçimde taahhüt ettiğimiz bir meseleydi. Burada sadece kurumumuz da faydalanmayacak. Dışarıdan da faydalanma imkanlarını sunacağız. Dolayısıyla Ümit Hoca’nın ismi, sadece kurum içindeki hizmette yaşamayacak, dışa dönük de bir hizmetle anılacak” diye konuştu. İmamoğlu, merhum Dr. Erdem’in kız kardeşi Özgül Erdem’im, “Beni ve ailemi çok onurlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerine, “Bizim ailemizin 30 yıllık çalışanıydı. 30 yıl buraya emek vermiş bir insan. İBB’nin asaleti çok büyük. Bunu da en doğru şekilde hissettireceği ve yaşatacağı şey, kendine emek veren insanların isminin yaşatılması, onlara dönük hizmet veren bir anlayışı ortaya koyması, bir vefa örneğidir. Kurumu daha da asil kılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapmıştır ve yapacaktır da” yanıtını verdi. 

GÖÇMENLERE DE HİZMET VERİLECEK

İmamoğlu, Erdem ailesiyle buluşmasının ardından 6 katlı binada incelemelerde bulundu. İBB, kurum bünyesindeki İSGEM’de, çalışanlarının ve işverenlerin meslek hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor. Merhum Dr. Erdem’in adının verildiği İSGEM’de; Hijyen Laboratuvarı, Göçmen İşçi sağlığı meMkezi, İSG Dijital Kütüphanesi, İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Eğitim Merkezi olacak şekilde hizmet verecek. Hijyen laboratuvarı içerisinde; çalışma ortamları ve kişisel maruziyet ölçümleri (işyeri içindeki aydınlatma, toz, gürültü, termal konfor ve kimyasal gaz gibi unsurların işçinin çalışma ortamına dolayısıyla sağlığına etki eden unsurların kişi bazında ölçülerek analiz edilmesidir) gerçekleştirilecek. Göçmen İşçi Sağlığı Merkezi’nde; ülkemizde güvenceli ve güvencesiz olarak çalışma yaşamı içerisinde bulunan göçmenlere yönelik çalışmalar yürütülecek. Dijital Kütüphane Merkezinde; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili araştırma yapan öğrencileri ve akademisyenler için bilimsel yayınlara ulaşma imkânı sağlanacak. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: Bugünün yöneticileri Yunus’tan, Hacı Bektaş’tan, Ahi Evran’dan ders almalı
İmamoğlu: Bugünün yöneticileri Yunus’tan, Hacı Bektaş’tan, Ahi Evran’dan ders almalı
İmamoğlu: Bugünün yöneticileri Yunus’tan, Hacı Bektaş’tan, Ahi Evran’dan ders almalı
İmamoğlu: Bugünün yöneticileri Yunus’tan, Hacı Bektaş’tan, Ahi Evran’dan ders almalı
Havayolu Taşımacılığının Avantajları Nelerdir?
Havayolu Taşımacılığının Avantajları Nelerdir?
İstanbul Lalesi anavatanına döndü
İstanbul Lalesi anavatanına döndü
Yeni Dönemde KİPTAŞ Farkı
Yeni Dönemde KİPTAŞ Farkı

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169