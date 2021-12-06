İBB’den ahde vefa örneği: Dr. Erdem’in adı yaşatıldı

FATİH / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 Aralık 2020’de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 30 yıllık çalışanı Dr. Ümit Erdem’in adını yaşattı. Aksaray’daki İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Araştırma Merkezi (İSGEM) Ek Hizmet Binası’na, merhum Dr. Erdem’in adı verildi. Adı verilen binada Dr. Erdem’in yakınlarıyla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinin kurumun çok değerli insanlarını da aramızdan aldığını belirtti. Merhum Dr. Erdem’in de bu değerli insanlardan biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Sağlıkçılar, bu işten en fazla etkilenen insanlar oldu. Ve ne yazık ki can kayıpları yaşadık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.

AİLEDEN İBB’YE TEŞEKKÜR

Erdem’in adının kurum içinde yaşatılacağını daha önceden beyan ettiğini hatırlatan İmamoğlu, “İş sağlığı ve güvenliği noktasında bir merkez kurma düşüncemiz, zaten bizim seçimde taahhüt ettiğimiz bir meseleydi. Burada sadece kurumumuz da faydalanmayacak. Dışarıdan da faydalanma imkanlarını sunacağız. Dolayısıyla Ümit Hoca’nın ismi, sadece kurum içindeki hizmette yaşamayacak, dışa dönük de bir hizmetle anılacak” diye konuştu. İmamoğlu, merhum Dr. Erdem’in kız kardeşi Özgül Erdem’im, “Beni ve ailemi çok onurlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerine, “Bizim ailemizin 30 yıllık çalışanıydı. 30 yıl buraya emek vermiş bir insan. İBB’nin asaleti çok büyük. Bunu da en doğru şekilde hissettireceği ve yaşatacağı şey, kendine emek veren insanların isminin yaşatılması, onlara dönük hizmet veren bir anlayışı ortaya koyması, bir vefa örneğidir. Kurumu daha da asil kılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapmıştır ve yapacaktır da” yanıtını verdi.

GÖÇMENLERE DE HİZMET VERİLECEK

İmamoğlu, Erdem ailesiyle buluşmasının ardından 6 katlı binada incelemelerde bulundu. İBB, kurum bünyesindeki İSGEM’de, çalışanlarının ve işverenlerin meslek hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor. Merhum Dr. Erdem’in adının verildiği İSGEM’de; Hijyen Laboratuvarı, Göçmen İşçi sağlığı meMkezi, İSG Dijital Kütüphanesi, İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Eğitim Merkezi olacak şekilde hizmet verecek. Hijyen laboratuvarı içerisinde; çalışma ortamları ve kişisel maruziyet ölçümleri (işyeri içindeki aydınlatma, toz, gürültü, termal konfor ve kimyasal gaz gibi unsurların işçinin çalışma ortamına dolayısıyla sağlığına etki eden unsurların kişi bazında ölçülerek analiz edilmesidir) gerçekleştirilecek. Göçmen İşçi Sağlığı Merkezi’nde; ülkemizde güvenceli ve güvencesiz olarak çalışma yaşamı içerisinde bulunan göçmenlere yönelik çalışmalar yürütülecek. Dijital Kütüphane Merkezinde; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili araştırma yapan öğrencileri ve akademisyenler için bilimsel yayınlara ulaşma imkânı sağlanacak.