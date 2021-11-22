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İbb’den 51.890 Üniversiteliye Maddi Destek

İBB’nin, üniversitelilere sağladığı eğitim desteği sonuçları açıklandı. Bu yıl 51.890 üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. Eğitim desteğinin birinci taksiti, Aralık ayının ilk haftasında yatırılacak. Sonuçlara, gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden ulaşılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2021 Pazartesi 14:33
İbb’den 51.890 Üniversiteliye Maddi Destek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019’dan bu yana devam eden ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ kapsamında, ihtiyaç sahibi üniversitelilere maddi destekte bulunuyor. Bu yıl, 5-22 Ekim tarihleri arasında alınan başvurular sonuçlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 51.890 üniversiteli eğitim desteğini almaya hak kazandı. 

Toplam 3.200 TL olan eğitim desteğinin birinci taksiti,  Aralık ayının ilk haftasında 1200 TL olarak hesaplara yatırılacak. Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000’er TL olarak iki periyot halinde ödenecek. 

İBB’nin ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29.423; 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ise 33.763 öğrenciye eğitim desteği sağlandı.  Bu yıl hak kazanan öğrencilerle birlikte toplam 115.076 öğrenciye maddi eğitim desteği sağlanmış olacak. 

DEĞERLENDİRMEDE ŞEFFAFLIK İLKESİ BENİMSENDİ 

İhtiyaç sahibi öğrenciler, bu sene de büyük bir titizlikle belirlendi. Kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden, ön lisans ve lisans okuyan öğrenci ve aileleri, ihtiyaç durumuna göre değerlendirildi. İBB Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen üniversiteliler desteği alamaya hak kazandı.   

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