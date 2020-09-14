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İBB’den 39 İlçe İle Vektörlerle Topyekun Mücadele

Vektörlerle mücadelesini akılın ve bilimin ışığında sürdüren İBB, 39 ilçenin katılımıyla online “Vektörle Mücadelede İstanbul Asya Kaplan Sivrisineği (AEDES) Eylem Planı Paneli” düzenleyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2020 Pazartesi 15:27
İBB’den 39 İlçe İle Vektörlerle Topyekun Mücadele
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), COVID-19 virüsü nedeniyle hiç olmadığı kadar çevre ve insan sağlığının önem kazandığı pandemi sürecinde, sağlık alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Mikroorganizmaları (Parazit ve virüsler) bünyesinde taşıyarak insan, hayvan ve çevre sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadele, “İBB Vektörle Mücadele Bilim Kurulu” önderliğinde akılın ve bilimin ışığında sürdürülüyor.


İBB Sağlık Daire Başkanlığı Vektörle Mücadele Bilim Kurulu tarafından organize edilen “Vektörle Mücadelede İstanbul Asya Kaplan Sivrisineği (AEDES) Eylem Planı Paneli”, 15 Eylül Salı günü internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.


Panelde; Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi iş birliğiyle, uluslararası ölçekte kabul gören Asya Kaplan Sivrisineği Mücadele Eylem Planı masaya yatırılacak. “Vektörle Mücadelede Bilişim Tabanlı Dijital Uygulamalar”, “Kültürel Mücadele”,“Modern Mücadele Yöntemleri ile Klasik Mücadele Yöntemlerinin Birbirine Entegrasyonu”,toplantının ana gündem başlıklarını oluşturacak.


Asya Kaplan Sivrisineği ile Mücadele Eylem Planı’na başta ECDC (European Center for Disease Control) olmak üzere US-CDC, California Vektör Kontrol Merkezi, Helderberg Üniversitesi, Bologna Vektör Kontrol Merkezi, Novi Sad Üniversitesi; tanı, analiz, ölçüm ve diğer bilimsel metodolojik uygulamalar ile destek olacak.


Panel ile hızlı bir popülasyon özelliği taşıyan, istilacı, saldırgan bir tür olan Asya Kaplan Sivrisineği tehdidine yönelik olarak klasik yöntemlerden farklı, bilimsel tabanlı ve tüm paydaşların katılımıyla topyekun bir mücadelenin koordinasyonu hedefleniyor.


Panele; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Alten, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Öter ile 39 ilçe belediyesinin temsilcisi katılacak.


Asya Kaplan Sivrisineği; Batı Nil virüsü, zika virüsü, ensefalit gibi vektör kaynaklı hastalıkları taşıma potansiyelinden dolayı çevre ve insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor.

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