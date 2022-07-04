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İBB:Bakan Kurum’un Başında Olduğu Bakanlığın Kendi Mallarında Tasarruf Yapmasına Ateş Püskürdü

Zeytinburnu ilçesi sınırları içinde yer alan Abdi İpekçi Spor salonunun mülk sahibi olan İBB Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kendi mülkü üzerinde kendiden habersiz bir şekilde tasarruf yapmasına itiraz ederek inşaatı mühürledi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:22
İBB:Bakan Kurum’un Başında Olduğu Bakanlığın Kendi Mallarında Tasarruf Yapmasına Ateş Püskürdü
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İŞTE İBB’DEN HABER MERKEZİMİZE GELEN BASIN AÇIKLAMASI

İBB, 3194 sayılı imar kanunu ve 4779 sayılı yenileme alanları kanunlarının kendisine tanıdığı hakları kullanarak, yeşil alana zarar veren, hukuka uygun olmayan biçimde düzenlenmeye çalışılan ruhsatla faaliyet gösteren inşaatı mühürledi.

150 Milyon TL para cezası kesti. Üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirdi. Yapılan yasal işlemin gerekçesini ortadan kaldırmak yerine, konuyu siyasi polemiğe çevirmek, hele de bunu kendi bakanlığının uygulamasından, sorumlu olduğu imar kanunu ve yenileme alanları kanununa rağmen yapmak, en basit tabiriyle görev ihmalidir.

3194 sayılı imar kanunu ve 4779 sayılı yenileme alanları kanunlarındaki hükümler açıktır. Bu kanunların uygulamasından sorumlu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakan da Sayın Murat Kurum’un kendisidir.

Hukuk devletinin gereğini yerine getirenleri anlamak ve takdir etmekten uzak bu anlayışa hatırlatmak isteriz ki; bir kural varsa herkesi bağlar. Herkes ve her kurum buna uyar, uymak zorundadır. Hiç kimse ve hiçbir kurum kanunların tarif ettiği cezalardan muaf değildir.

Kanun gereği, yenileme alanlarında avan projeyi büyükşehir belediye başkanı onaylar. Büyükşehir belediyesini ve halkın oylarıyla seçilmiş başkanını tanımayan anlayışla hareket edilirse, burada olduğu gibi, sorumlu makamda bulunan bakanlık, muvaffakat da almaz, projeyi de onaylatmaz. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edildiğinde de ortaya böyle bir sonuç çıkar.

Söz konusu alanda, İBB’nin mülkiyeti olmasına rağmen, herhangi bir onay ve görüş dahi almaya tenezzül etmeden inşaata başlamak, maalesef artık alışkanlık haline getirilmiş, bir şekilde yetki gaspının yeni bir örneğidir.

Göreve geldiğimizden bu yana, yasal çerçevede olmak kaydıyla, yaşadığımız her türlü engellemelere rağmen kamuya yönelik yapılacak her türlü yatırımların önünü açmak için ne şekilde çaba sarf ettiğimiz, Sayın Bakan’ın da malumudur’

Kanuna uygun biçimde gelse hemen onaylanabilecek bir konuyu, sırf İBB’yi yok saymak pahasına hukuk dışı yollarla yapmak, ancak böylesi bir sorumsuz tavırla açıklanabilir.

Uzun yılların alışkanlığıyla, ‘ben yaparım, gerisini de kılıfına uydururum’ anlayışının artık bu şehirde yeri yoktur. İBB’yi hesaba katmadan yapılan tüm işlemler geride kalmıştır.

İBB ve onun seçilmiş başkanı göreve başladığı ilk günden beri kanunun kendisine tanıdığı tüm yetki ve sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmektedir, bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirecektir.

İBB, gençlerimize bu ve benzeri tesislerin kazandırılması için her tür sorumluluğu, ‘hukuk sınırları içinde’ almaktan kaçınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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