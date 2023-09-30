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İBB.AKOM Uyardı : Bugün Akşam Saatlerine Dikkat Dedi

İstanbul’da Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış bugün de devam edecek. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak. AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kg ve üzeri yağış alması bekleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2023 Cumartesi 10:42
İBB.AKOM Uyardı : Bugün Akşam Saatlerine Dikkat Dedi
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İBB EKİPLERİ 3.667 OLAYA MÜDAHALE ETTİ. 3.430 PERSONEL, 1.658 ARAÇLA TEYAKKUZDA

İstanbul’da Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış bugün de devam edecek. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak. AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kg ve üzeri yağış alması bekleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

DİKKATLİ OLUNMALI

AKOM’dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İBB EKİPLERİ 3.667 İHBARA MÜDAHALE ETTİ

Yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzlara karşı teyakkuzda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekipleri 3.430 personel, 1.658 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan toplam 3.667 ihbara hızla müdahale etti. Bazı ilçelerde saatte 200 kg üzerine çıkan yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi, 15 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

NELER YAPILDI ?

İstanbul’un birçok farklı noktasında yaşanan olumsuzluklara hazır bekleyen iBB ekipleri müdahale etti. Anlık müdahalelerle olumsuzluklar giderildi. İSKİ ve İtfaiye ekiplerine başta olmak üzere bütün birimler sahada görev yaptı. İşte Cuma günü ve dün gün boyu yaşanan kısa süreli olumsuzlukların ve yapılan müdahalelerin bazıları:

1. Silivri ilçesi Gümüşyaka Mevkii D100 karayolu– göllenme (müdahale edildi)

2. Arnavutköy Merkez Ana Arterler – göllenme (müdahale edildi)

3. Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı – göllenme (müdahale edildi)

4. Başakşehir İkitelli 3 Nolu Kavşak – göllenme (müdahale edildi)

5. Başakşehir İkitelli 4 Nolu Kavşak – göllenme (müdahale edildi)

6. Başakşehir 4. Etap Yolu – göllenme (müdahale edildi)

7. Başakşehir Atatürk Bulvarı – göllenme (müdahale edildi)

8. T4 Tramvay hattı Taşköprü istasyonu – su baskını (müdahale edildi)

9. Sultangazi Mahmutbey Yolu Altgeçit – göllenme (müdahale edildi)

10. Arnavutköy Kiptaş Konutları önü - göllenme (müdahale edildi)

11. Çağlayan Altgeçidi Şişli - Piyalepaşa istikameti – göllenme (müdahale edildi)

12. Bayrampaşa Yıldırım Mah.- TEM çıkışı – göllenme (müdahale edildi)

13. Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı – göllenme (müdahale edildi)

14. Beşiktaş Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu Altgeçit Söğütlüçeşme yönü – göllenme

(müdahale edildi)

15. Eyüpsultan Alibeyköy Yavuz Selim Cad. – göllenme (müdahale edildi)

16. Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Cad. - mahsur kalma (müdahale edildi)

17. Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi – göllenme (müdahale edildi)

18. Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde muhtelif adreslerde – mahsur kalma (702

kişi) (müdahale edildi)

19. Arnavutköy ilçesi ahırda - mahsur kalma (15 büyükbaş hayvan) (müdahale edildi)

20. Kağıthane Okmeydanı Kavşağı – göllenme (müdahale edildi)

21. Şişli Mecidiyeköy Meydanı – göllenme (müdahale edildi)

22. Arnavutköy Mehmet Zeki Obdan İlkokulu – mahsur kalma (müdahale edildi)

23. Arnavutköy Hacımaşlı Mah. Beyaz Akasya Sokak – mahsur kalma (7 kişi) (müdahale

edildi)

24. Üsküdar Ünalan Mah.Libadiye Cad. Emaar AVM alt geçit - göllenme (müdahale edildi)

25. Pendik Ankara Caddesi - göllenme (müdahale edildi)

26. Pendik Kurtköy Üstün Caddesi Soydaş Sokak - 2 araç üzerine istinat duvarı çökmesi (5

kişi kurtarıldı, araç içerisinde 1 kişi mahsur)– müdahale edildi.

27. Pendik Mostar Köprüsü mevkii yol çökmesi - mahsur kalma (1 servis aracı) – müdahale

edildi.

28. Kartal Sahil Yolu İstmarina önü – göllenme (müdahale edildi)

29.Sirkeci bölgesinde su giderlerine müdahale edildi.

30.Pendik Yenişehir Mahallesi Millet Bahçesine müdahale edildi.

31.Pendik Kavakpınar Mahallesindeki su basın yaya alt geçidine müdahale edildi.

32.Kurtköy Pendik yolundaki su birikmelerine müdahale edildi.

33.Kemerburgaz’da birçok noktadaki tıkanan giderlere müdahale edildi.

34.Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesinde okul binasını basın su boşaltıldı.

35.Karaköy Kemeraltı Caddesindeki su birikmesine müdahale edildi.

36.Karaköy Meclisi Mebusan caddesindeki su giderlerine müdahale edildi.

37.Galata Köprüsü Alt geçidinin bir bölümünde yaşanan su baskınına müdahale edildi.

38.Fatih Nuriosmaniye ve çevresinde yaşanan olumsuzluklara müdahale edildi.

39.Kapalıçarşı içinde ve çevresinde yaşanan su baskınlarına müdahale edildi.

40.Eminönü İstanbul Ticaret Odası önündeki anlık su birikmesine müdahale edildi.

41.Sahil yolu Samatya alt geçidine müdahale edildi.

42.Yağıştan etkilenen ilçelerdeki yüzlerce ev ve işyeri su baskını ihbarlarına müdahale edildi.

Kaynak:İstanbul Times  Haber Ajansı (İTHA)

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