banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.164,96
ALTIN
1.008,43
DOLAR
18,19
STERLİN
21,26
EURO
18,23
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
Enstitü İstanbul İSMEK Kayıtları 31 Ağustos'ta Başlıyor
Enstitü İstanbul İSMEK Kayıtları 31...
Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Gece Gündüz Sürüyor
Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Gece Gündüz...
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)
Son Dakika
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu...

İBB Yurtlarına Rekor Başvuru

İBB’nin yükseköğrenim yurtlarına başvurular tamamlandı. Toplam 2 bin 800 kişi kapasiteli yurtlara 15 bin 547 öğrenci başvurdu. Başvuru sonuçlarına 12 Eylül’de yurt.ibb.istanbul adresinden ulaşılabilecek. Kayıtlar ise 15 Eylül’de başlayacak. İBB bu yıl, 6’sı kız, 4’ü erkek olmak üzere 10 yükseköğrenim öğrenci yurduyla hizmet verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 12:36
İBB Yurtlarına Rekor Başvuru
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla hizmet verdiği öğrenci yurtlarına başvurular tamamlandı. 2021 yılında Avcılar’da iki, Beyoğlu Örnektepe’de bir kız öğrenci yurduyla hizmet vermeye başlayan (İBB), bu yıl yurt sayısını 10’a yükseltti. Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe’de açılan yurtlarla birlikte, geçtiğimiz yıl 622 olan öğrenci kapasitesi 2 bin 800’e yükseldi.

KONTENJANIN 5,5 KATI BAŞVURU ALINDI

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvurular 22 – 28 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapıldı. İBB Yurtları için “T.C. vatandaşı olması, ön lisans ve lisans öğrencisi olması, yerleştiği ya da öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması, devlet üniversitesinde veya yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması, ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması” şartlarını taşıyan öğrenciler başvurdu.

İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için yurt.ibb.istanbul web adresi üzerinden 15 bin 547 kişi başvuru yaptı. Başvuruların yüzde 59,5’i 9 bin 250 kişiyle kız öğrencilerden oluşurken, yüzde 40, 5’lik kısmı 6 bin 297 kişiyle erkek öğrencilerden geldi ve yedi günlük sürenin sonuna toplam kontenjanın 5,5 katını aşan bir talep ortaya çıktı.

SONUÇLAR 12 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK

Başvuru sürenin tamamlanmasıyla birlikte taleplerin değerlendirilmesi süreci de başladı. Sadece şehir dışından gelen öğrencilerin başvurusunun alındığı yurtlar için üniversite yerleştirme puanı veya not ortalaması, üniversitedeki kaçıncı yılı olduğu; aile durumu (anne-baba sağ veya vefat durumu), ailenin gelir düzeyi, aile bireylerinin sayısı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Engellilik durumu, şehit ya da gazi yakınlığı; öğrencinin uluslararası düzeyde spor, sanat, bilim vb. başarısının olup olmadığı, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede hastalığı olmaması ve daha önce kaldığı yurtlarda disiplin suçu işlememiş olması da başvuruların değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Tüm bu kriterlerin ışığında yapılacak incelemelerin ardından öğrenciler başvuru sonuçlarına 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler.

KAYITLAR 15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında barınmaya hak kazanan ve isimlerini asil listede gören öğrencilerin kayıtları 15 -21 Eylül tarihleri arasında (5 iş günü), yedek listeden hak kazanan öğrenciler ise 23 - 29 Eylül (5 iş günü) tarihleri arasında yurtlarına gelerek kayıtlarını yaptırabilecekler.

2022 – 2023 akademik yılında hizmet verecek olan İBB Yükseköğrenim Yurtları şunlar olacak:

  1. Özel İBB Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
  2. Özel İBB Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 1
  3. Özel İBB Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2
  4. Özel İBB Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
  5. Özel İBB Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
  6. Özel İBB Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
  7. Özel İBB Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
  8. Özel İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
  9. Özel İBB Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
  10. Özel İBB Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelecek Partisi’nden Kan Bağış Kampanyası
Gelecek Partisi’nden Kan Bağış Kampanyası
Başkan Bozyokuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Başkan Bozyokuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Başkan Altan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Başkan Altan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
İstanbul Gazeteciler Derneği’nden 30 Ağustos mesajı
İstanbul Gazeteciler Derneği’nden 30 Ağustos mesajı
Belediye Başkanı Bu Defa Çanakkale Boğazı’nı Yüzerek Geçti
Belediye Başkanı Bu Defa Çanakkale Boğazı’nı Yüzerek Geçti

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169