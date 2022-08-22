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İBB Yurt Başvuruları Başlıyor

İBB, geçtiğimiz yıl açtığı 3 öğrenci yurdu sayısını 2022-2023 akademik yılı öncesinde 7’ye ulaştıracak. Toplamda da 6’sı kız, 4’ü erkek 10 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençleri ağırlayacak. Yurtlara başvurular 22 Ağustos’ta başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:52
İBB Yurt Başvuruları Başlıyor
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SARAÇHANE/İSTANBUL

2 bin 800 kişilik yatak kapasitesiyle yurtlar için öğrenciler, https://yurt.ibb.istanbul/ adresinden online başvuruda bulunabilir. Değerlendirme sürecinin sonuçlarına, 12 Eylül itibariyle yine aynı web adresinden ulaşılabilecek.

Geçtiğimiz sene açtığı yurtlarla üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunmaya başlayan İBB, daha fazla öğrenciye ev sahipliği yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. 3 yurtta 622 öğrenci kapasitesiyle başlayan İBB Yurt hizmetleri, yeni yurt binalarının açılmasıyla bu yıl 10 yurtta devam edecek. Avcılar’da iki ve Beyoğlu Örnektepe’de bir yurt ile üniversite öğrencilerine hizmet veren İBB: Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde de yurt kazandıracak. Yeni 7 yurtla birlikte geçtiğimiz yıl 622 öğrencinin barınmasına olanak sağlayan İBB, yatak kapasitesini 2 bin 800’e çıkaracak.

BAŞVURULAR 22 AĞUSTOS’TA

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvurular 22 Ağustos’ta online olarak başlayacak. Sadece şehir dışından gelen öğrenciler kalabileceği yurtlara başvurular,https://yurt.ibb.istanbul/ adresinden yapılacak. Kriterler ve tüm başvuruyla ilgili soruların yanıtlarına web sitesinden öğrenciler ulaşabilecek. Her başvuru şartı belli bir puana sahipken şehit ve gazi yakını kriteri önem taşıyan koşullardan bir tanesi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Öğrencilere başvuru için 22 Ağustos’tan itibaren 7 günlük süre tanınıyor. Web sitesinde başvuru ekranı 28 Ağustos gece 23:59’a kadar açık olacak. Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren, https://yurt.ibb.istanbul/ web sitesinden ulaşılabilecekler. 15 -21 Eylül tarihleri arasında (5 iş günü) asil listede yer alan öğrenciler, 23-29 Eylül (5 iş günü) tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler 09.00 – 19.00 saatleri arasında İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da web sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak.

KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ

Öğrenciler, İBB’nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yıl ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 950 TL olacak. Uygun ücretinin yanı sıra üniversitelere yakın ve merkezi noktalarda konumlandırıldı. Bu sayede öğrenciler hem kendilerini güvende hissedecek hem de alışveriş ve spor merkezlerine, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği alanlara kolay erişim sağlayacak. Yurtlarda, kütüphane, çalışma odaları, bilgisayar, etüt odaları, çamaşır, dinlenme odaları, yemekhane, revir ve mescit gibi birçok ortak kullanım alanları bulunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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