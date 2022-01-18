banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,979.83
ALTIN
797.21
DOLAR
13.64
STERLİN
18.56
EURO
15.50
İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin Haklarını Neden Korumuyor
İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin Haklarını...
İmamoğlu, Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını Kazandı
İmamoğlu, Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını...
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini Görücüye Çıkardı
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini...

İBB Yerli Ve Milli Tekne Üretiyor

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, İBB’nin çevre yönetim iştiraki İSTAÇ için Haliç tersanesinde deniz temizleme tekneleri inşa ediyor. Yeni yapılan teknelerle birlikte Deniz Yüzey Temizleme Teknesi filosunu 14’e çıkaran İBB, İstanbul’un 5 milyon metrekare kıyı şeridinde meydana gelen kirlilikle mücadele edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2022 Salı 15:32
İBB Yerli Ve Milli Tekne Üretiyor
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Şehir Hatları Tersanesi’nde, yerli ve milli Deniz Yüzey Temizleme Tekneleri üretiyor. Deniz Yüzeyi Temizleme Teknelerin her biri 7 metreküp atık toplama kapasitesine sahip ve mevcut teknelere oranla yakıt tasarrufu sağlıyor. İSTAÇ’ın envanterinde 11 adet Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi ve 2 adet Çevre Kontrol Teknesi bulunuyor. Bunlara ek olarak 3 adet Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi ve 1 adet Çevre Kontrol Teknesini filosuna katmayı planlıyor.

İBB’nin elinde bulunan mevcut Deniz Yüzey Temizlik Tekneleri süzgeçli mekanik bant sistemine sahip. Denizin yüzeyindeki atıkları alıp bant üzerinde topluyor ve bu sayede denizleri çöplerden arındırıyor. 

İBB bu teknelerle İstanbul genelinde 5 milyon metrekare kıyı sahil şeridinde meydana gelen kirlilikle mücadele ederken, bir yandan da dere ağızlarındaki oluşabilecek kirliliğe müdahale ediyor. 

Haliç Şehir Hatları Tersanesi’nde üretimi devam eden İSTAÇ 11, İSTAÇ 12, İSTAÇ 13 teknelerin Mayıs 2022 itibariyle hizmete alınması planlanıyor.

Yeni üretilen tekneler aynı zamanda müsilaj ile de mücadele edecek. Son yapılan incelemelerde müsilaj temizliğinde vinçli teknelerin çok verimli olduğu görüldü. Bu sebeple Şehir Hatları’nın yapacağı yeni tekneler vinçli olarak sipariş edildi. Tekne, vince topladığı müsilajı doğrudan tahliye ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan “Yatırım Planı” Tepkisi: İstanbul Halkına İhanettir, Kötülüktür
İmamoğlu’ndan “Yatırım Planı” Tepkisi: İstanbul Halkına İhanettir, Kötülüktür
İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin Haklarını Neden Korumuyor
İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin Haklarını Neden Korumuyor
İmamoğlu, Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını Kazandı
İmamoğlu, Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını Kazandı
Sibirya Soğukları Geliyor
Sibirya Soğukları Geliyor
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169