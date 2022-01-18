İBB Yerli Ve Milli Tekne Üretiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Şehir Hatları Tersanesi’nde, yerli ve milli Deniz Yüzey Temizleme Tekneleri üretiyor. Deniz Yüzeyi Temizleme Teknelerin her biri 7 metreküp atık toplama kapasitesine sahip ve mevcut teknelere oranla yakıt tasarrufu sağlıyor. İSTAÇ’ın envanterinde 11 adet Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi ve 2 adet Çevre Kontrol Teknesi bulunuyor. Bunlara ek olarak 3 adet Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi ve 1 adet Çevre Kontrol Teknesini filosuna katmayı planlıyor.

İBB’nin elinde bulunan mevcut Deniz Yüzey Temizlik Tekneleri süzgeçli mekanik bant sistemine sahip. Denizin yüzeyindeki atıkları alıp bant üzerinde topluyor ve bu sayede denizleri çöplerden arındırıyor.

İBB bu teknelerle İstanbul genelinde 5 milyon metrekare kıyı sahil şeridinde meydana gelen kirlilikle mücadele ederken, bir yandan da dere ağızlarındaki oluşabilecek kirliliğe müdahale ediyor.

Haliç Şehir Hatları Tersanesi’nde üretimi devam eden İSTAÇ 11, İSTAÇ 12, İSTAÇ 13 teknelerin Mayıs 2022 itibariyle hizmete alınması planlanıyor.

Yeni üretilen tekneler aynı zamanda müsilaj ile de mücadele edecek. Son yapılan incelemelerde müsilaj temizliğinde vinçli teknelerin çok verimli olduğu görüldü. Bu sebeple Şehir Hatları’nın yapacağı yeni tekneler vinçli olarak sipariş edildi. Tekne, vince topladığı müsilajı doğrudan tahliye ediyor.