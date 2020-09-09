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İBB Yeni Dönem de Tam Kapasite Ulaşım Hizmeti Sağlayacak

İBB, her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı toplu ulaşım araçlarında güvenli mesafenin korumak için yeni dönemde de tam kapasiteyle ulaşım hizmeti verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2020 Çarşamba 15:08
İBB Yeni Dönem de Tam Kapasite Ulaşım Hizmeti Sağlayacak
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Koronavirüs salgınıyla mücadelede sürecinde yeni vaka sayılarının tekrar artış göstermesi üzerine İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Genelge ile şehir içi toplu taşıma araçlarının yolcu kapasitesinde düzenlemeye gidilirken, meskenler hariç tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi ve tüm yeme-içme dahil tüm eğlence yerlerinde canlı ya da kayıttan müzik yayını da yasaklandı.

8 Eylül’de yayımlanan genelge ile raylı sistem araçlarına yüzde elli ayakta yolcu alınması; metrobüs ve toplu taşıma otobüslerinde ise; oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar yolcu taşınması ilgili birimlere bildirildi.

İBB, insanların gidecekleri çabuk ve güvenli şekilde ulaşması için uyguladığı tedbirleri yeni dönemde de sürdürecek. Bu kapsamda İstanbul’da pik saatlerde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için toplu ulaşım hizmeti veren otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı sistemleri, tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplu ulaşımda, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları titizlikle uygulanacak.

İBB bağlı kuruluşlarından İETT, yolcuların güvenli mesafede yolculuk yapmaları için tedbirlerine devam edecek. 2.623 araç filosuyla günlük 18.614 sefer gerçekleştiren İETT, hat ve sefer planlamalarını gerçekleştirdiği erguvan renkli Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsleri de dahil edildiğinde toplam 5.599 otobüs ile günlük 45.010 sefer yapacak. Bu hatlara ek olarak 614 metrobüs aracı ile 6.600 sefer gerçekleştirilecek.

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