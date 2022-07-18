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İBB Wİ-Fİ İstanbul Senin'de
İBB Wİ-Fİ İstanbul Senin'de
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İBB Wİ-Fİ İstanbul Senin'de

İBB’nin mobil hizmetlerini tek platformda İstanbullulara sunan şehrin süper uygulaması ‘İstanbul Senin, hızlı ve güvenli internetin de adresi olacak. İstanbullulara ücretsiz internet hizmeti sunan İBB Wi-Fi, artık sadece yeni nesil akıllı şehir uygulaması üzerinden hizmet verecek. 21 Temmuz’dan itibaren tüm uygulama sahiplerinin erişimine açılacak ücretsiz internet hizmetinde ilk üç ay 60 GB internet kullanım hakkı sunulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:15
İBB Wİ-Fİ İstanbul Senin'de
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hizmetlerine kolayca ulaşılmasını sağlayan süper uygulama ‘İstanbul Senin’, İBB Wi-Fi hizmetinin giriş noktası olacak. İBB Wi-Fi ücretsiz mobil internet, cep telefonundan internete bağlananlar için sadece İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden kullanılabilecek. İstanbullular her geçen gün yaygınlaşan İBB Wi-fi noktalarından uygulamayı kullanarak kolayca internete erişebilecek. Ücretsiz, güvenli ve hızlı internet meydan, cadde, park, bahçe, spor alanları, kültür merkezleri, sosyal tesisler, üniversite, hastane, toplu taşıma araçları ve daha birçok kamusal alanda kullanmak isteyen herkesin hizmetinde olacak.

BAĞLANMAK ÇOK KOLAY

Ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanmak için İstanbullular, İBB Wi-Fi karşılama ekranından ‘İstanbul Senin’ süper uygulamasını telefonlarına indirmeleri ve kayıt olmaları için ilgili servislere yönlendirilecekler.

‘İstanbul Senin’i daha önceden indirmiş olan kullanıcılar ise İBB Wi-Fi karşılama sayfalarında cep telefonu numaralarını girdiklerinde İstanbul Senin uygulamasına otomatik olarak aktarılacak. En yakın İBB Wi-Fi bağlantı noktalarını harita üzerinde görebilecek ve ek bir bilgi ya da şifre girmeden tek tıkla bu hizmete bağlanabilecekler. Ayrıca kullanıcılar kalan kota bilgilerini de anlık olarak takip edebilecekler.

21 TEMMUZ’DAN İTİBAREN SADECE İSTANBUL SENİN’DE

İstanbulluların kullanımına sunulan ve 5 milyon kullanıcı sayısını aşan İBB Wi-Fi, halen tüm kullanıcılara aylık 30 GB kota ile hizmet veriyor. Yeni uygulama ile İBB Wi-Fi hizmetine sadece İstanbul Senin uygulaması üzerinden erişiminin başlayacağı 21 Temmuz’dan itibaren ilk 3 ay boyunca, vatandaşların dilediği gibi kullanabileceği 60 GB’lik bir kullanım hakkı bulunacak.

TÜM UYGULAMA MAĞAZALARINDA

İstanbullular, iOS App Store, Google Play Store ve Huawei App Galery üzerinden İstanbul Senin’i indirip, kişisel bilgilerini girerek ücretsiz olarak üyeliklerini gerçekleştirebiliyor. Üyelik sonrası 9.563 noktada 60 GB’lık kota ile İBB Wi-Fi hizmetinden faydalanma imkanına kavuşuyorlar.

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