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İBB ve Ustda Arasında İkinci Hibe Antlaşması

İBB, Başakşehir’deki “Veri Merkezi'nin bir benzerini, kentin Anadolu yakasında da kurmak için harekete geçti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ocak 2021 Çarşamba 09:28
İBB ve Ustda Arasında İkinci Hibe Antlaşması
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Bu kapsamda, ABD Kalkınma Bankası (USTDA) ile yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı. Kentlerin yeni nesil teknolojiler ile çağa ayak uydurma zorunluluklarının bulunduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un sorunlarına yenilikçi, katılımcı, veri odaklı teknolojiler aracılığıyla çözümler üretmeyi ve var olan mevcut hizmetlerimizi iyileştirmeyi hedefliyoruz” dedi. İBB ve USTDA arasında, 22 Eylül 2019’da da “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi”nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı. 

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), “İstanbul Dijital Dönüşüm Projesi”nde de iş birliğine gitti. İBB ve USTDA arasında imzalanan yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması için sanal ortamda imza töreni düzenlendi. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na; Genel Sekreter Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Öztürk, Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka eşlik etti. ABD heyeti ise Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve USTDA Direktörü Todd Abrajano öncülüğünde, toplum 11 kişilik bir heyetle sanal toplantıya katılım sağladı. 

“ÇOK DEĞERLİ BİR PROJENİN ALTINA İMZA ATTIK”

İmza öncesinde ilk konuşmaları, sırasıyla USTDA Direktörü Abrajano ve Büyükelçi Satterfield yaptı. Satterfiel ve Abrajano, konuşmalarında, İBB ile yapacakları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İmamoğlu da İstanbul’un geleceği açısından çok değerli bir projenin altına imza atmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri karşısında, dijital dönüşüm projesi ile İstanbul’u çağı yakalamış, akıllı bir şehir olarak tasarlamak istediklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Söz konusu proje ile İstanbul’un sorunlarına yenilikçi, katılımcı, veri odaklı teknolojiler aracılığıyla çözümler üretmeyi ve var olan mevcut hizmetlerimizi iyileştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu proje kapsamında, İstanbul’umuzun önde gelen ve eli kulağında sorunlarına çözüm olarak; felaket ve kurtarma veri merkezi geliştirilmesi adına kıymetli çalışmalar yürütmeyi istiyoruz. İstanbul’un yarınını şekillendirmede, bilim ve teknolojinin rol almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda USTDA’ya, İstanbul’un dijital dönüşümüne gerçekleştirdikleri katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, çok değil kısa bir süre önce, yine veri teknolojileri alanında bir başka iş birliğine imza atmıştık. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında, bu tür iş birliklerinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesini çok değerli buluyorum. Bu partnerliğin gelecekte de devam etmesini diliyorum.”

İLK HİBE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE 

Konuşmaların ardından, İBB Başkanı İmamoğlu ve Büyükelçi Satterfield ile USTDA Direktörü Abrajano arasında “İstanbul Dijital Dönüşüm Projesi” için yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı. İBB ve USTDA arasında, daha önce de 22 Eylül 2019’da, İstanbul trafiğini rahatlatmak, toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlayan “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi”nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı. 

USTDA: İBB’den önce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de Ağustos 2019’da anlaşma imzalayan USTDA “Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokolü” kapsamında 1 milyon dolarlık hibe desteği vermişti. USTDA, Gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerde ekonomik kalkınmayı ve ABD ticari çıkarlarını ilerletmek için 1992 yılında kuruldu. Bağımsız bir kamu kuruluşu olan USTDA’nın 2019 yılı bütçesi, 79 milyar dolardır.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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