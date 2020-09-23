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İBB Ve Ustda Arasında 5 Milyon Dolarlık Hibe Anlaşması İmzalandı
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İBB Ve Ustda Arasında 5 Milyon Dolarlık Hibe Anlaşması İmzalandı

İBB, İstanbul trafiğini rahatlatmak adına toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla yeni bir işbirliğine gitti. İBB, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile yazılım şirketi SAS Türkiye arasında, “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi”nde kullanılmak üzere, yaklaşık 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2020 Çarşamba 09:37
İBB Ve Ustda Arasında 5 Milyon Dolarlık Hibe Anlaşması İmzalandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile yazılım şirketi SAS Türkiye arasında, “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi”nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalandı. “Yazılım Lisansı Hibe Desteği İmza Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ın “fiziki”, diğer yetkililerin de “sanal” katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu, imza töreni öncesinde Büyükelçi Satterfield ile beraberindeki heyetle, Saraçhane’deki makam odasında bir araya geldi. Taraflar, kısa sohbetin ardından sanal toplantının yapılacağı salona geçti.

İstanbul Times Haber \ Hüseyin Çetiner 

“İSTANBUL, AKILLI ŞEHİRLEŞMEDE ÖNEMLİ BİR MİHENK TAŞI”

Sanal katılımcıların konuşmalarının ardından söz alan Büyükelçi Satterfield, İBB ile yapacakları işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan İmamoğlu da sözlerine, “Öncellikle bu projede yer alan USTDA, SAS Türkiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim” şeklinde başladı. “Pandemi döneminin oluşturduğu bu kritik zamanda, ekonomik çevreler arası işbirliğinin devam edebilmesini çok değerli ve anlamlı buluyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yeni teknoloji dünyasının olmazsa olmaz alanları olan veri, yapay zeka, ileri analitik çözümleri konularında yapılan faaliyetleri yakından takip ediyorum. Bence artık dünyada hızlı teknolojiye ayak uydurmak için hükümet, yerel yönetimler ve özel sektör beraber hareket etmeli.Öyle ki, değişen ve gelişen bir dönüşüm söz konusu ve biz bu dönüşüme bir an evvel adapte olmalıyız.Dünyadaki bu dönüşümün bir ayağı olan akıllı şehirleşme yolculuğunda İstanbul, önemli bir mihenk taşı.Günümüzde kalabalık metropol şehirlerinden biri olan İstanbul, teknoloji ile beraber akıllı bir kent olma hedefini sürdürüyor. Bu yolda USTDA, İBB ve SAS Türkiye'nin işbirliği çok değerlidir. İstanbul gerek jeopolitik konumu gerekse bünyesinde barındırdığı tarihi miras ile her zaman gözde bir şehir olmuştur.Ancak bu durum sorunları da beraberinde getirmiştir. Hızla artan nüfus, çarpık kentleşme gibi problemler ciddi bir trafik sorununu ortaya çıkarmıştır.”

İMZA SONRASI “PANDEMİ USULÜ” TOKALAŞMA

Trafik sorununun yaptırdıkları anketlerde ilk sıralarda çıktığını aktaran İmamoğlu, “Bu nedenle ‘İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’ çok daha önemli bir hale gelmiştir.Bu proje ile ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmak istiyoruz.Proje sayesinde trafik ışıklarına ihtiyaç duyan anlık müdahaleler yapılabileceğiz. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar, yoğun saatlerde en uygun ulaşım çözümlerine erişebilecekler. Bu vesileyle, İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan ve bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Projenin İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından Başkan İmamoğlu ve Büyükelçi Satterfield, İstanbul trafiğine “akıllı çözümler” sunacak projeyle ilgili hibe sözleşmesini imzaladı. İmamoğlu ve Satterfield, imza sonrasında “pandemi usulü” tokalaştı.

USTDA: Gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerde ekonomik kalkınmayı ve ABD ticari çıkarlarını ilerletmek için 1992 yılında kuruldu. Bağımsız bir kamu kuruluşu olan USTDA’nın 2019 yılı bütçesi, 79 milyar dolardır.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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