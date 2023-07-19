İBB Ve İETT’Nin Öz Kaynaklarıyla İstanbul’a 125 Yeni Otobüs Daha Geliyor …

İBB VE İETT’NİN ÖZ KAYNAKLARIYLA İSTANBUL’A 125 YENİ OTOBÜS DAHA GELİYOR…

ÖTV VE KDV ORANLARININ YÜZDE 25’TEN YÜZDE 38,5’A ÇIKARILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İMAMOĞLU: ORTAYA KONULAN BU VERGİ YÜKLERİ, VATANDAŞIMIZIN BELİNİ BÜKMEKTE

İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A ‘ONAY’ ÇAĞRISI: 3 YILDIR CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYI BEKLİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 850 milyon liralık kaynakla, kente 125 yeni otobüs kazandırmak için harekete geçti. “125 İETT Otobüsü Temini Sözleşmesi”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kurum tarihinde bir ilk olan kadın şoförleri temsilen Sevda Mavi ve Zehra Karakuş’un tanıklığında, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve AKİA Genel Müdürü Remzi Baka tarafından imzalandı. Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te düzenlenen imza töreni öncesinde sırasıyla, Demet ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Sarıyer - İstanbul

“İBB MECLİSİ OY BİRLİĞİYLE KARAR VERDİ, 3 YILDIR CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYI BEKLİYORUZ”

İstanbul'da şu anda hizmet veren İETT otobüslerinin yaş ortalamasının 10,5 olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu alımla beraber 9,5’a indireceğiz” dedi. Otobüs alım konusunun İBB’nin her zaman gündeminde olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz an itibariyle, ihtiyaç duyduğumuz otobüs alımı konusunda hızlı bir adım attık. Görüşmelerimizi yaptık ve bir uzun vadeli krediyle, hızlıca 300 otobüs alımıyla ilgili süreçleri tamamladık. Hatta İBB Meclisi’mizden oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen, 3 yılı aşkın süredir ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı onayı olmadığı için, o alımımızı gerçekleştiremedik. Öz kaynaklarımızla bahsettiğimiz o uzun vadeli kredi imkânı olmadan, ne yazık ki kısa vadeli ödeme koşullarını yerine getirmek zorunda kalarak, İETT filomuza otobüs katma konusunda büyük fedakârlıklar yaptık” diye konuştu.

“400’E YAKIN ARAÇ SAĞLAMA İMKÂNINI BU EKONOMİK ZORLUKLARDA 4,5 YILDA BAŞARDIK”

Yılsonundaki teslimlerle beraber toplam 252 Metrobüsü İBB bünyesine katarak filoyu gençleştirdiklerini aktaran İmamoğlu, “Bugünkü alımla beraber bu demek oluyor ki, neredeyse 400’e yakın bir araç sağlama imkânını 4-4,5 yılda arkadaşlarım, büyük fedakârlıklarla, ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukları düşünürsek… Ki bu araçlar, büyük oranda ne yazık ki döviz tabanlı fiyatlarla maliyetleri hesaplanıyor ve diğer emtia rakamlarındaki artışı da düşünürsek büyük fedakârlıklarla bu alımların yapıldığını buradan ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı. İhaleyi yerli bir firmanın almasından memnuniyet duyduklarını dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

“ORTAYA KONAN KDV, ÖTV FARKLARI, BÜTÜN FİLOMUZU SIFIRLAYACAK DÜZEYDE”

“Türkiye'nin ekonomik süreci ne yazık ki çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Tabii bir sonucu yaşıyoruz. Yan uzun yıllardır sürdürülen yanlış ekonomik politikaların geldiği noktada alınan bir kısım tedbirlerin, milletimizi ne denli zor duruma bıraktığını ve bırakacağını şimdiden yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde toplu taşımada bizi çok etkileyecek olan KDV ve ÖTV artışları, aynı zamanda yaptığımız bu alımlardaki dövizin etkisi ve akaryakıt başta olmak üzere yaşanan diğer zamlar, bizim vatandaşa hizmetimizi çok zorlaştırmaktadır. Az önce çok özel bir mesajı verdi Genel Müdürümüz. Bu ortaya konan KDV, ÖTV farkları, 6 yılda bütün filomuzu sıfırlayacak düzeyde bir bedele ulaşmaktadır.”

“ORTAYA KONULAN BU VERGİ YÜKLERİ VATANDAŞIMIZIN BELİNİ BÜKMEKTEDİR”

Toplu taşımanın İstanbul gibi mega kentler için önemine dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Ve vatandaşın hayatını en derinden etkileyecek bir sürecin parçasıdır. Bu bağlamda böylesi toplumsal hizmetlerin en üst seviyede vergilendirilmesi, yanlış bir politikadır. Daha önce 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız toplantılarda, ÖTV ve KDV'nin alınmaması gerektiği noktasında önerilerimizi iletmiştik hükümete. Bunu buradan tekrar yineliyorum. Ortaya konulan bu vergi yükleri zaten vatandaşımızın belini bükmektedir. Eğer bu yükler, kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde, ekstra bir yük olarak bunun vatandaşlarının sırtına yük olması kaçınılmazdır. Ortaya konacak olan maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir. Bu bağlamda alınan ve alınacak olan ekonomik tedbirler yürürlüğe koyulurken, yapılacak işlemlerde kamu hizmetinin en üst seviyede işletildiği mekanizmalarda, bizim gibi belediyeler başta olmak üzere, kurumların hizmetlerinde bu tarz vergilendirmelerin acilen gözden geçirilmesi şarttır. Sadece ÖTV, KDV ve otobüs alımlarında değil, metro hizmetlerinde maruz kaldığımız vergiler, elektrik tüketiminin metro başta olmak üzere en üst seviyede zamların bu hizmetlere getirmiş olduğu yük ve bunun gibi hususlarda, belediyelerle hükümetin yetkililerinin bir araya gelip, tartışarak, bunu vatandaşımızın sırtına ekstra yük olarak binmesini engellemek şarttır.”

“BU SESİMİZİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA İLETMEYİ SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM”

Bu kapsamda hazırlayacakları öneri şablonunu önümüzdeki hafta ilgili kurumlara ve kamuoyuna açıklayacaklarını duyuran İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“İstanbul'a yapılacak her türlü hizmetin, Türkiye'ye yapılan en önemli hizmetlerden olduğunu unutmamak gerekir. Bunun adı ister toplu taşımadır, ister metrodur, ister kentsel dönüşümdür, ister doğaya, çevreye veya suya yapılan yatırımlardır… Bu manada devletin hangi kurumunun önüne gelirse gelsin, bu şehre dair beklenilen ya da bekletilen kredi veya buna benzer imkânların tereddütsüz, en hızlı şekliyle onaylanmasını ve işimizin kolaylaştırılmasını, 16 milyon vatandaşımız adına hükümetten talep etmekteyiz, yetkililerden talep etmekteyiz. Bu sesimizi tekrar Cumhurbaşkanlığı makamına iletmeyi sorumluluk olarak görüyorum. Yeni alımını yaptığımız otobüslerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tarihi, kadim İETT kurumumuzun şanına yakışır, kurumuna yakışır, İstanbullulara yakışır hizmetler yapmasını diliyorum. Özellikle burada iki kadın kaptanımızın, şoförümüzün simgesel olarak bizimle bulunması, yenilikçi tavrımızın da bir önemli göstergesi olduğunun altını çiziyor, en güzel hizmetlerin vatandaşlarımızla buluşması dileğiyle, otobüslerimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

İETT FİLOSU 1 YAŞ GENÇLEŞTİ

İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in verdiği bilgilere göre; 5 Haziran 2023 tarihinde ihalesi yapılan AKİA markalı 125 otobüsü, 2024 yılı Ocak ayı itibariyle hizmete sunmaya başlayacak. Söz konusu 125 aracın filoya katılması ile hali hazırda 10,5 olan İETT araçlarının yaş ortalaması, 9,5’e inecek. Solo tip dizel otobüs, tamamen yerli üretim araç olma özelliği taşıyor. 12 metre uzunluğundaki otobüsler, yaklaşık 100 yolcu kapasiteli. Otobüslerde ilk kez kullanılacak “kamera ayna sistemi”yle, otobüslerin görüş açısı arttırılacak. Olası kazaların önüne geçilecek.

Otobüslerin üzerinde yer alan hat bilgileri, Filo Yönetim Merkezi tarafından otomatik olarak güncellenebilecek. Araçlarda bulunacak “telemetri sistemi” ile uzaktan arıza tespit sistemi yapılabilecek. Araç içi yolcu sayma sistemi bulunacak. “Şoför analiz sistemi” ile şoförün uyku ve yorgunluk durumu tespit edilebilecek. Cep telefonu ile konuşma gibi durumların önüne geçmek mümkün olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)