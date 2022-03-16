İBB Ukraynalı Sığınmacılara Yardım Gönderdi

3 TIR GÖNDERİLDİ
Toplam 85 bin 657 parçadan oluşan, 2.123.220.60 TL tutarındaki gıda, hijyen ve muhtelif gıda malzemesinden oluşan 3 TIR dolusu yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Malzemeler, 12 Mart tarihinde Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernivtsi mülteci kampında dağıtıldı.
İLÇE BELEDİYELERİ DE DESTEK VERDİ
İBB’nin Ukrayna için gerçekleştirdiği insani yardıma İstanbul’daki ilçe belediyeleri Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri destek verdi.