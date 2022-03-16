İBB Ukraynalı Sığınmacılara Yardım Gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ukraynalılara yardım elini uzattı. Savaştan kaçan kadın ve çocukların yoğunlukta bulunduğu Romanya sınırına 3 Tır yardım malzemesi gönderildi. Türk Kızılay’ın Ukrayna için başlattığı insani yardım operasyonuna destek veren İBB, 1 adet mobil ikram aracını da Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernivtsi mülteci kampına gönderdi.