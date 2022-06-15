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İBB, Ucuz Ve Sağlıklı Yemek İçin Kent Lokantaları Açıyor

İBB Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçiriyor. Ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan, başta öğrenciler ve dar gelirli çalışanlar olmak üzere İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşımı artık daha kolay olacak. Başkan İmamoğlu’nun vaatlerinden biri olan kent lokantalarının ilki Çapa’da açılıyor. Halkın ucuz ve kaliteli aşa erişimini kolaylaştırmak için kent lokantaları kısa sürede İstanbul’un birçok semtinde hizmet vermeye başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2022 Çarşamba 13:14
İBB, Ucuz Ve Sağlıklı Yemek İçin Kent Lokantaları Açıyor
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ÖZEL SEKTÖRÜN CEP YAKAN YEMEK FİYATLARINI DENGELEMEK İÇİN İBB'DEN KENT LOKANTASI HİZMETİ BAŞLIYOR 

Yıllardan Halk Ekmek ile piyasasyı dengede tutan İBB bu kez de son 2 yılda artan aşırı restoran yemek fiyatlarını dengede tutmak için öncelik öğrencilerin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere İstanbul'un bir çok ilçesinde Halk Lokantaları açarak halkın uygun fiyata yemek yemesini sağlamayı hedefliyor. 

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İstanbul halkına sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı yemeklerin sunulacağı Kent Lokantalarının ilki açılıyor. Başta öğrenciler ve çalışanlar olmak üzere dar gelirlilerin hayatına dokunacak Kent lokantalarının kısa sürede İstanbul geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal belediyeciliğin örnek projelerinden birini hayata geçiriyor. Başkan İmamoğlu’nun vaatlerinden biri olan ‘Kent Lokantaları’, dar gelirli İstanbulluların özellikle öğrenci ve emekçilerin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmetlerine başlıyor. Halka sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı öğünlerle sunacak ilk kent Lokantası, 17 Haziran’da Çapa’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılacak.

ÇALIŞANLARIN TAMAMI KADIN

Kadın istihdamı konusunda tarihinde ilkleri yaşayan İBB, Çapa Kent Lokantasında kadın personel istihdam edecek. 10 kişilik kadrosunun tamamı kadınlardan oluşacak. Dar gelirlinin günlük yemek masrafını hafifleten proje, aynı zamanda kadınlara da iş imkanı sunacak.

DÖRT ÇEŞİT YEMEK

İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan dört çeşit yemek her gün kent lokantalarında İstanbul halkına sunulacak. Dileyen herkes, tabldot usulü servis edilecek öğünleri uygun fiyatlarla alabilecek. 12.00-20.00 arası hizmete verecek Çapa Kent Lokantası’nda günde 500 kişi yemek yiyebilecek.

SAYILARI KISA ZAMANDA ÇOĞALACAK

Kent Lokantası’nın ikincisi Bağcılar’da açılacak. Açılışa hazır hale gelen Bağcılar Kent Lokantası, kısa bir süre sonra Bağcılar Meydanı’nda hizmet vermeye başlayacak. İBB, İstanbul’a yeni kent lokantaları kazandırmak için hazırlıklarını da sürdürüyor. İlerleyen süreçte şehrin farklı noktalarında açılacak Kent Lokantaları, İBB güvencesiyle uygun fiyatlı yemekleri İstanbullularla buluşturacak.

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