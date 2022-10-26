İBB, Türkiye’nin En Büyük İleri Biyolojik Arıtma Tesisini Hizmete Açtı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılan tesis; Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerinde ikamet eden yaklaşık 2 milyon 600 bin kişilik nüfusa bir hizmet verecek. Yeni yapılan ileri biyolojik arıtma kademesiyle, atık suda bulunan kirletici maddelerin tamamı giderilecek ve böylece Marmara Denizi çevre, halk sağlığı, deniz yaşamı açısından korunmuş olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

TUZLA / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisini, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında hizmete açtı. “İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. kademesi; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın katıldıkları törenle hizmete alındı.

“DERLERİ SİZ DEĞİLSİNİZ; DERTLERİ İKTİDARLARI, KOLTUKLARI”

“Çevreye önem veriyoruz” diyen İmamoğlu, konuşmasında, “Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz, hizmete girmiştir. Yüzde 24 tamamlamayla teslim aldık. Ve bu süreçte bitirdik. Ve İSKİ'ye de zulüm çektirildi. İSKİ'ye aylarca, 1,5 yıl zam yaptırılmadı. Şimdi de Ankara'da yüzde 50 indirim yapma gibi bir süreci yaşatıyorlar. Bu arkadaşlar iyi niyetli değil. Dertleri siz değilsiniz. Dertleri, iktidarları, koltukları. Biz dertleniyoruz. Her vatandaşımızın dertleriyle dertleniyoruz. Onun için her şeye rağmen, birçok engellemeye rağmen… Kim zam yapmak ister. Fiyat kim arttırmak ister? Ama bu ülkede artık enflasyon hesaplanamıyor. Yüzde 150 mi oldu? Hesaplayamıyoruz bile. Paramız pul oldu. Güzelim paramızı pul ettiler. Ne büyük zarara uğradığımızı, önümüzdeki yıllarda daha derin yaşayacağız ve göreceğiz fakirleştiğimizi. Aldatma süreci içerisinde birçok propaganda yapacaklar, buna kanmayacağız” ifadelerini kullandı.

“ÇEVREYLE İLGİLİ 8 BÜYÜK PROJE YAPTIK”

Çevreyle ilgili 8 büyük proje daha yaptıklarını kaydeden İmamoğlu, “Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma tesisini yapıyoruz. Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu’nu yaptık, bitirdik. Şile İçme Suyu Arıtma Tesisimizi bitirdik. Bu arada Baltalimanı'nı da bitiriyoruz. Onun da açılışını yapacağız. Silivri Seymen Çöp Suyu Arıtma Tesisimizi bitirdik. Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizi başlatıyoruz. Beykoz Riva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizi başlatıyoruz. Sarıyer Kilyos İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizi başlatıyoruz. Dolayısıyla bu projeler de önümüzdeki süreçte İstanbul için bitireceğimiz ve başlatacağımız işler” bilgilerini paylaştı. “Elbette bizden önce başlatılan bilimsel, teknik açıdan, doğru projelere hem teşekkür ediyoruz hem de bir an önce yapıp bitirmeye gayret ediyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“O PROJEYİ YAPMAK ZORUNDA KALSAYDIK…”

“İhale süreçlerine bakıyoruz; şeffaf, doğru yapılmışsa sahipleniyoruz ve süreci ona göre yürütüyoruz. Ama bazı projeler var ki mesela, yapmadık. Mesela Silahtarağa Atık Su Arıtma Tesisi; yapmadık Haliç'in kıyısına. Kendi yaptıkları stratejik planda yok öyle bir arıtma. Yani geldik, önümüzde bir ihale bulduk ve iptal ettik. Bu arıtma tesisi projesi, sürpriz bir projeydi. Öyle bir alanı kapsıyor ki, o alanın nüfusu 2,5 milyon daha artsa, oraya yetecek arıtma tesisi var. Mesela açacağımız Baltalimanı, yine o alana hizmet ediyor. Ama oraya, ne hikmetse, acaba o teflonu kim üretiyorsa, kimin bağlantısı varsa oraya bir proje üretmişler. O projeyi yapmak zorunda kalsaydık, 3,5 milyar harcıyor olacaktık oraya. İptal ettik bunu ve yapmadık. Akılcı değildi, bilimsel değildi. Burası öyle değil. Doğru projeydi. Yaptık. O projeye aldansaydık, başlasaydık, belki bu projeyi de yapamıyor ya da geciktiriyor olacaktık.”

YÜZDE 24 İLERLEMEYLE TESLİM ALINDI

Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 1. Kademe Atık Su Arıtması, 1998 yılında, 2. Kademe Atık Su Arıtması ise, 2009 yılında devreye alındı. Tesisin mevcut toplam atık su arıtma kapasitesi, günlük 250 bin metreküp. Tesis, Haziran 2019’da yüzde 24 oranında tamamlanma ile teslim alındı. 3. Kademe ile tesise, günlük 400 bin metreküp ileri biyolojik atık su arıtma eklenecek. Böylece kapasitesi günlük 650 bin metreküpe çıkacak proje, Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisi olacak. 1 milyar 957 milyon 90 bin liraya mal olan tesis, 2 milyon 600 bin kişilik nüfusa hizmet edecek kapasiteye ulaşacak.

4 İLÇEYE HİZMET VERECEK

Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerinden kaynaklanan atık suların ileri biyolojik arıtılması, bu tesisle gerçekleştirilecek. Yeni yapılan ileri biyolojik arıtma kademesiyle, atık suda bulunan kirletici maddelerin tamamı giderilecek ve böylece Marmara Denizi çevre, halk sağlığı, deniz yaşamı açısından korunmuş olacak İstanbul’da Tuzla 3. Kademe açılmadan önce atık sular; yüzde 69 ön arıtma, yüzde 3,17 biyolojik, yüzde 28 ileri biyolojik arıtmadan geçiriliyordu. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademenin devreye alınmasıyla ön arıtma yüzde 65’e düştü, ileri biyolojik arıtma ise yüzde 32,17’ye yükseldi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

