İBB, Turizm konusunda cesur !

HARBİYE / İSTANBUL

Gastronomi dünyasının 3 önemli etkinliği; “Ace of Mice Exhibition 2021 ve Gastronomi Turizmi Fuarı & Konferansı (Gastroshow)”, “Ace of Mice Exhibition 2021” ve Avrupa’nın En Büyük Gastronomi Turizmi Fuarı “Gastro Show”, ilk kez birlikte düzenleniyor. Üçlü fuar, 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önündeki açık alanda gezilebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sektörün öncüsü konumundaki fuarlara; Turizm Müdürlüğü, İstanbul Turizm Platformu, Kültür A.Ş. ve BELTUR A.Ş. ile katılım sağladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de üçlü fuarın açılışında yer aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Etkinlikte sırasıyla; Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, Global Business Travel Association – GBTA Başkanı Grant Caplan, The European Travel Agents' and Tour Operators' Associations - ECTAA Başkanı Pawel Niewiamdomski, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Türk Hava Yolları Yurtiçi Başkanı Emre Menevşe, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek birer konuşma yaptı.

“KURUMLARI BİRBİRİNDEN HABERSİZ KILAN UNSURLARI BERTARAF ETMELİYİZ”

Ülkemizin ve tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan İBB Başkanı İmamoğlu, “Bu süreci hızlıca atlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Hepimiz; bu kentin, diğer kentlerimizin ve ülkemizin sorumlu insanlarıyız” dedi. Sorumluluğun bütüncül çalışma gerektiren bir konu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu konu iş birliği ve her noktada, her ortamda; ortak akıl, ortak masa, ortak platform biçiminde iş üretmek gerektirir. Kurumları birbirinden habersiz kılan hangi unsur varsa bertaraf edip ülkemizin ve şehirlerimizin kazanmasına dönük çok güzel projeler, güzel adımlar atmayı gerektirir. Gerçekten bu zor dönemin başka türlü atlatılması, çok mümkün gözükmemektedir” diye konuştu.

“İBB, KOŞA KOŞA GELİR”

Söz konusu sürecin, normal zamanın birtakım reflekslerini kenara itip, seferberlik ruhuyla hareket etmeyi gerektirdiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu konuda, her masanın bir ferdi olmaya, ön şartsız koşa koşa geleceğimizi İBB adına duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Bu konuda bakanlıklara, belediyelere ve valiliklere önemli görevler düştüğünü belirten İmamoğlu, “Şunun altını çizelim: İBB, ne kadar bir vatandaşı aitse; Turizm Bakanlığı ya da herhangi bir bakanlık de o kadar bir vatandaşa aittir. Hiçbir siyasi partiye ait değildir. Hiç kimse sahip olmaya kalkmasın. Hangi makamı işgal ediyorsak edelim, her birimiz bu ülkenin 84 milyon insanıyla eşit haklara ve hukuka sahibiz. O bakımdan; göreve seçilmiş ya da atanmış olan insanlar, görevini en iyi şekilde yapmakla sorumlu bireyler ya da vatandaşlardır. Biz de görevimize bu titizlikle bakıyoruz” şeklinde konuştu.

“TURİZM, TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİ”

Milyonlarca insanın ekmek beklediği turizm sektörünün Türkiye’nin lokomotifi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Biz, yaklaşık iki seneden daha kısa bir zaman önce, bir Turizm Çalıştayı yapmıştık. Orada, ‘İstanbul Senin, Turizm Geleceğin’ diye bir mesaj kullanmıştık. Gerçekten bu kentin ana lokomotifi turizm. İstanbul, bu konuda dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Eğer bir turist, 2 günü biraz aşan süreyle İstanbul’da kalıyorsa, hepimiz hicap duymalıyız. Bu kente, çok daha uzun süre kalacak bir zemini hazırlamak zorundayız. Turist çeşidini, ülkemizin her köşesinde ziyaret edebilir hale getirmeliyiz. Kentimiz, evrensel değerlere, evrensel zemine hazır hale gelmeli. Dünyanın her ülkesinden turist buraya gelmeli” görüşünü dile getirdi. Türkiye ve İstanbul’un bu potansiyele sahip olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Benim en önemli arzum ve isteğim; İstanbul’un, dünyanın en fazla ziyaret edilen, en uzun süre kalınan ilk üç şehrinden bir tanesi olması” dedi.

“ESAS HEDEFİ 2022’YE KOYMALIYIZ”

Geçmiş yıllardaki başarılı dönemin neden altına düşüldüğünün sorgulanması gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Sorgulama, önyargısız yapılmalı. Önümüze bakıp, bu şehirleri ve ülkeyi hak ettiği yere getirmeye hep beraber yükümlüyüz. Uluslararası konuklarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz, ama sayımız çok az. Uluslararası alanda, başta yanı başımızdaki Avrupa olmak üzere, Ortadoğu, Uzakdoğu ve hatta Amerika kıtalarının bütünüyle bu ülkeye ilgi duyması lazım. İBB, bu konuda cesur olup, işin hakkını vermeye hazırdır. Tanıtım, iş birliği ve kaynak kullanım noktasında üzerine düşen vazifeyi yapma konusunda kararlıdır. İnşallah, 2021 yılı çok iyi bir hazırlayıcı bir yılı olsun. Ama esas hedefi, mantıklı düşündüğümüzde 2022’ye koymalıyız. Ondan sonra hep ileriye giden, akılcı, bilimsel bir süreci bu ülkeye yaşatmalıyız.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)