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İBB Trafik Yoğunluğunu Azaltacak Üç Yol Çalışması Başlattı

İBB, İstanbul trafiğine nefes aldıracak yol yatırımlarına devam ediyor. Arnavutköy, Hadımköy ve Başakşehir’deki 3 kritik noktada yapılan çalışmalarla yoğun trafik hafifletilecek. Sürücüler, zaman kazanacak. Yollar, Ekim ve Kasım aylarında ulaşıma açılacak. Ayrıca, İstanbul genelinde yol bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları da aksatılmadan sürüyor. İBB, kendi sorumluluğunda olmayan ara arterlerdeki çalışmaların yürütülebilmesi için de ilçe belediyelerine ayrım gözetmeksizin asfalt yardımı yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:25
İBB Trafik Yoğunluğunu Azaltacak Üç Yol Çalışması Başlattı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin kritik noktalarında yol yapım ve yenileme inşaatlarıyla karayolu ulaşımını rahatlatmayı sürdürüyor. Arnavutköy, Hadımköy ve Başakşehir’deki yol çalışmaları, bölgedeki trafik yükünü azaltacak. Yollar, Ekim ve Kasım aylarında peyderpey İstanbulluların hizmetine sunulacak. Sürücüler, kritik noktalarda trafiğe takılmadan yolculuklarını sürdürme olanağına kavuşacak; zamandan tasarruf edecek.

YENİ HAVALİMANINA GİDEN ÜCRETSİZ YOL GENİŞLETİLİYOR

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Arnavutköy Tayakadın’daki bağlantı yolunun, ek şeritlerle yenilenmesi çalışmalarına başladı. Şu an geliş – gidiş birer şerit olan 4 kilometrelik yol, her iki yöne birer şerit daha eklenerek genişletilecek. Bölgedeki trafik yükü hafifletilecek. Arnavutköy ve çevresindeki ilçelere, yeni havalimanına ücretsiz ulaşım olanağı sağlayan bu yoldaki inşaat, ekim ayında tamamlanacak.

TEM’E 25 DAKİKA KAZANDIRAN BAĞLANTI YOLU

Çalışmaların başladığı bir diğer güzergâh da Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi- Hadımköy TEM bağlantı yolu. Geliş – gidiş ikişer şerit olarak inşa edilecek yol, toplam 4,5 kilometre uzunluğunda. Yol, ekim ayında İstanbulluların kullanımına sunulacak. Yol hizmete alındıktan sonra Büyükçekmece’den Hadımköy istikametine yolculuk yapan sürücüler, Gürpınar Kavşağı ve halk arasında “Deve Bağırtan Caddesi” olarak anılan güzergâhtaki yoğun araç trafiğinden kaçınma olanağına kavuşacak. Toplamda 20-25 dakika zaman kazanacak.

KAYAŞEHİR’E 6 ŞERİTLİ YOL

İBB, Başakşehir’deki Şamlar ve Kayabaşı mahallelerini birbirine bağlayıp Kayaşehir’e kadar uzanan geliş-gidiş 6 şeritli yolda da inşaat çalışmaları sürüyor. Toplam 5 kilometrelik yol kasım ayında İstanbulluların kullanımına açılacak.

İLÇE BELEDİYELERİNE 100 MİLYON LİRALIK ASFALT YARDIMI

Yeni yolların kente kazandırılmasının yanı sıra İBB, İstanbul’un 39 ilçesindeki 4 bin kilometreyi aşkın ana arterde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Bu amaçla 2020 yılı boyunca 1 milyon 200 bin ton asfalt kullanılacak. İBB’nin sorumluluğunda olmayan ara arterlerdeki çalışmalar için ise, yıl sonuna kadar, ayrım gözetmeksizin ilçe belediyelerine toplamda 100 milyon liralık asfalt yardımı yapılacak.

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