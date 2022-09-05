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İBB Teknoloji Atölyelerine Başvurular Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği İBB Teknoloji Atölyeleri yeni dönem öğrencilerini kabul edecek. Atölyelerdeki yeni dönem eğitimleri için 24 ve 25 Eylül’de sınav düzenlenecek. Sınav başvuruları teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul web sitesinde 5 Eylül’de başlayacak. Bu yıl çalışmalara bin 320 öğrenci katılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Eylül 2022 Pazartesi 09:41
İBB Teknoloji Atölyelerine Başvurular Başlıyor
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SARAÇHANE / İSTANBUL ( İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesi için geçtiğimiz yıl İBB Teknoloji Atölyelerini açtı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyelerde İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlere teknoloji üretiminin temelini oluşturan eğitimler veriliyor. Atölyeler, bu alandaki yeteneklerin keşfedilerek ortaya çıkarılmasını, çocukların ve gençlerin teknoloji üretimi konusunda teşvik edilmesini ve bunun için uygun zeminin hazırlanmasını sağlıyor.

SINAV BAŞVURULARI 5 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

2021 – 2022 eğitim öğretim döneminde bin 355 öğrenci İBB Teknoloji Atölyelerindeki eğitimlere dahil oldu. 8 ay süren eğitimlerin sonunda öğrenciler atölyelerden mezun olarak katılım belgelerini aldı. Atölyelerin 2022 – 2023 eğitim öğretim dönemi çalışmalarına katılacak öğrencilerin belirlenmesi için 24 ve 25 Eylül’de sınav düzenlenecek. Sınavda öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin yanı sıra algoritma ve öğrencilerin problem çözme becerileri değerlendirilecek. Sınava başvurular 5 Eylül’den itibaren teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılacak. Sınava 4., 5., 6., 7., 9. ve 10. sınıf düzeyinde öğrencilerinin başvuruları kabul edilecek. Başvurusu onaylanan öğrencilere sınav yeri ve saati SMS olarak bildirilecek.

8 AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMINA KATILACAKLAR

Atölye çalışmalarına bu yıl 1320 öğrenci kabul edilecek. 48 eğitmen tarafından verilecek teknoloji eğitimlerine katılmaya hak kazanan öğrenciler eğitim takvimi ve oluşturulacak gruplar çerçevesinde çalışma programlarına dâhil olacaklar. İBB Teknoloji Atölyelerinde Boğaziçi Üniversitesi tarafından oluşturulan müfredat kapsamında ekim ayından itibaren 4. ve 5. sınıf öğrencilerine 4 ay süren bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinlikleri, bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirme, grafik tasarım ve üretim eğitimleri verilecek. 6., 7., 9. ve 10. sınıf öğrencileri ise 8 ay boyunca programlama ve kodlama, mobil uygulama geliştirme, grafik tasarım, yapay zekâ, robotik uygulamaları ve proje geliştirme eğitimlerine dahil olacaklar.

EĞİTİMLERİN VERİLDİĞİ ATÖLYELER

İBB ile Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde verilen teknoloji eğitimleri; İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi, Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Beyoğlu Zemin İstanbul, Güngören İBB Erdem Beyazıt Kültür Merkezi ve Pendik Dolayoba olmak üzere 8 atölyede gerçekleşiyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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