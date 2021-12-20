İbb Teknoloji Atölyeleri’nde Hafta İçi Eğitimleri Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teknoloji Atölyeleri’nde yeni eğitim programları dört atölyede başladı. Eğitimlere, eylül ayında yapılan İBB Teknoloji Atölyeleri sınavlarına katılan 6-7. sınıflar ve 9-10. sınıflardaki 118 öğrenci katılıyor. Eğitimler hafta içi Bakırköy, Fatih, Esenyurt, Ümraniye atölyelerinde yapılıyor. Beş hafta sürecek eğitimler tamamlandıktan sonra, farklı öğrenci grupları da eğitimlere dâhil edilecek.

OYUN TASARIMI VE PROGRAMLAMA

Hazırlanan eğitim müfredatı kapsamında 6-7. sınıflara Blok Temelli Oyun Tasarımı, 9-10. sınıflara Programlamaya Giriş eğitimi verilecek. Eğitimleri tamamlayan öğrenciler katılım belgesi almaya hak kazanacak.

6-7. sınıflara oyun tasarımı dersinde bilgisayar sistemleri, bilgisayarla tasarım, algoritma, blok temelli programlama konularında çalışmalar yapacak. Bilgisayar biliminin başlangıç kavramları üzerine temellendirilmiş basit oyun tasarlama, geliştirme ve değerlendirme süreçleri işlenecek.

9-10. sınıflara programlamaya giriş dersinde bir problemin çözümüne yönelik algoritma kurgulama, temel kod yöntemlerini kullanma, problemin çözümüne yönelik program blokları oluşturma konularında çalışmalar yapılması planlanıyor.

ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK’DEN TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ

İstanbullulara pek çok farklı alanda eğitim veren Enstitü İstanbul İSMEK de İBB Teknoloji Atölyeleri iş birliğiyle hafta içi eğitimlerine başlıyor. Bakırköy ve Fatih’deki İBB Teknoloji Atölyeleri’nde verilecek Robotik Programlama, Web Tasarımı Geliştirme, Uygulamalı Dijital Pazarlama Reklamcılığı, Android Programlama, Veri Kurtarma ve Sistem Yedekleme eğitimlerine 16 yaş üzeri İstanbullular katılabilecek. Programa kayıt, enstitu.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılabiliyor.