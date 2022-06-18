İBB tarihinde bir ilk: ‘Kent Lokantası’ açıldı,Kimse aç kalmasın ana prensip

İlk tabldotları dağıtan İmamoğlu: Temel çözüm iyi bir ekonomi yönetimiyle mümkün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihindeki ilk “Kent Lokantası”nı, öğrenci yoğun bölge Çapa’da açtı. Beyaz önlüğünü giyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantanın ilk müşterileri öğrencilere servisi kendi elleriyle yaptı. 29 TL’den satılacak 4 çeşit sağlıklı ve hijyen yemeği öğrencilere servis eden İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de yemek tezgahı arkasında, çalışanların arasında yaptı. Kent Lokantaları’nın seçim vaatleri arasında bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, servise sunulan yemeklerin İBB Sosyal Tesislerinde, tüm hijyen kurallarına uyularak sağlıklı bir biçimde üretildiğini vurguladı. “Şehrimizin, özellikle öğrencilerin çok olduğu, emek yoğun bulunan çalışanların ve özellikle ücret olarak da düşük ücretli çalışılan alanlarda Kent Lokantası açmaya dönük hamlelerimiz devam edecek” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner / Fatih İstanbul

“TEMEL AMACIMIZ; ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜVENİLİR, HİJYENİK VE UCUZ GIDAYA ERİŞEBİLMELERİNİ SAĞLAMAK”

“Burada temel amacımız; gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak, çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz. Çapa da bulunduğumuz yer itibariyle, eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Hem üniversiteleriyle hem lise ve diğer okullarıyla, çok yoğun olduğu bir bölge. Bu salon 80 kişi kapasiteli. Çalışanlarıyla beraber burada gündelik hizmetleri sunacaklar. Bir güzel tarafı; çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz bütün lokantalarımızda. Onların hem buradaki vicdanlı gözleri, yüzü temiz bakışları bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak. Onlara da başarılar diliyorum.”

“HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ, GENCİMİZ OKULA AÇ GİTMESİN İSTİYORUZ”

Her durumda ve koşulda vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Ama bu kadar ekonominin insanları zorladığı anların, yoksulluğun, işsizliğin çok konuşulduğu süreçlerin de bir an önce sona ermesini ve bitmesini istiyoruz. Bizim hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz geliri olmadığı için okula aç gitmesin istiyoruz. Ailelerimiz böyle bir sorunu ve sıkıntıyı yaşamazsın istiyoruz. Bütün bunların temel çözümü, ülkenin iyi bir ekonomi yönetimine ve sürecine kavuşmasıyla mümkün. Ama biz, şu anda bir yarayı belki iyileştiremiyoruz ama pansuman etmek, hayatın sürdürülebilirliğini sağlama noktasında çocuklarımıza, gençlerimize ve özellikle düşük ücretli çalışan emekçilerimize yakın noktalarda bu tür alanlarımızı, Kent Lokantalarımızı açarak, onlara hijyenik, kaliteli ama aynı zamanda fiyatı uygun bir yemek erişimini sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ LOKANTA YAKINDA BAĞCILAR’DA

İkinci Kent Lokantası’nı Bağcılar'da hazırladıklarını duyuran İmamoğlu, “Her şeyi toparlandı. Şu anda çalışanıyla ilgili süreçler tamamlanmak üzere. Orada da kadın çalışanlarımız olacak. Ve ondan sonra Bağcılar şubesini de açacağız. İnşallah orada da bir öğle yemeğinde buluşmak dileğiyle. Diğer noktalarla ilgili arayışlarımızda sürüyor, sürecek. Özellikle eylül ayında, okulların başlama döneminde, üniversitelerin başlama döneminde, ekim ayında, daha etkin bir biçimde yeni yerleri de açacağımızı İstanbul'daki hemşehrilerimize, halkımıza duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını da yine yemek tezgahı arkasında yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu:

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

- Bazı eleştiriler de geldi, “Belediyenin işi lokanta açmak değil. Bölgedeki esnaf bundan olumsuz etkilenir, haksız rekabet oluşur” şeklinde eleştiriler var…

“Hayır; öyle bir sorun yok. Çünkü, neticede burayı tercih edecek olan insanlar, bizim insanımız. Onların vicdanına, onların ihtiyacına, ihtiyaçlı olduğuna biz güveniyoruz ve inanıyoruz. Ben hatta şöyle söyleyeyim: Yarınlarda -henüz açıklamadık ama- bazı iyi kalpli insanlarımızın, burada bazı öğrencilerimize destek sağlamalarını sağlayıcı imkanları da düşünüyoruz. Yani belki de burada gelip yemeğini yiyecek gençlerimize, haberi olmadan, o gün bir başkası onun yemeğini ısmarlamış olacak. Bunları da düşünüyoruz. Dolayısıyla biz, insanlarımıza güvenelim. Ben, lokantacılık yaptım. Ayıptır söylemesi, 9-10 tane mekanım oldu. Onun kısmeti ve ekmeği başkadır; böyle yerlerin kısmeti ve ekmeği başkadır. Bizim burada sunduğumuz şey belli. Üç çeşit, dört çeşit menüyle beraber çocuklarımıza, gençlerimize ve ihtiyacı olan insanlara, 29 liraya bir yemek sunuyoruz. Buraya gelenlerin de ihtiyacı olduğu için geldiğini bilmemiz gerekir. Biz o anlamda vatandaşımıza güveniyoruz.”

“BİZ KİMİZ? 16 MİLYON İSTANBULLU”

- Vakıfların kullanımındaki alanlar dönüşmeye devam edecek mi? Burası aynı zamanda daha önce bir vakfın da kullanımındaydı. Siz, aynı zamanda göreve gelirken söz de vermiştiniz…

“Biz, kamu yararına olan bütün işlere talibiz. Kimiz biz? 16 milyonun sahibi olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Vakıf deyince, bütün vakıfları zan altında asla bırakma niyetinde değilim. Ama ne yazık ki toplum tarafından güven duyulmayan, bir aileyi, salt başka kavramları, siyaseti, politikayı hatırlatan ve de özellikle de bundan da geri durmayan… Yani öyle vakıflar var ki; bugün siyasi parti adına ya da iktidar adına en derin mesajları vermekten geri durmayan vakıflar var. Onların faaliyetlerini, gitsinler kendi imkanlarıyla yapsınlar. Ama burası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet noktası. 16 milyon insana ait. Bu bağlamda, yanlış algılar üreten ve tek taraflı bir bakışla, -ne yazık ki bazen toplumu bölen- bu tür kurumlara dönük, eğer İBB'nin kullanılan bir yerleri varsa, geri alacağız. Almak için mücadele edeceğiz. Oraları dönüştüreceğiz. Bunun adı yurttur; bizim yurdumuz olsun. Bunun adı lokantadır; bizim lokantamız az. Bunun adı başka bir şeydir; bizim olsun. Biz kimiz? 16 milyon İstanbullu. Onun adına bu kavramları üretiyoruz. Hem de beraber üretiyoruz. Bizim insanımızla üretiyoruz. Bizim insanlarımıza sunuyoruz.”

ÖĞRENCİLERDEN İMAMOĞLU’NA ‘KENT LOKANTASI’ TEŞEKKÜRÜ

Değerlendirme konuşmasının ardından tezgahın önüne geçen İmamoğlu, kendi tabldotunu alıp CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile birlikte öğrencilerin arasına oturdu. İmamoğlu, beraberindeki heyet ve öğrenciler arasında renkli sohbetler yaşandı. Öğrenciler, Kent Lokantası projesinin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti, İmamoğlu’na teşekkür ederek gösterdi.

ÇALIŞANLARIN TAMAMI KADIN OLACAK

Kent Lokantaları’nda, İBB güvencesiyle, vatandaşlara ucuz, sağlıklı ve kaliteli yemekler sunulacak. Öğrenciler, asgari ücretle çalışan işçiler ve tüm İstanbullular, uygun fiyatlarla lokanta hizmeti alacak. Kent Lokantaları’nda kadınlar istihdam edilecek. Çapa Kent Lokantası’nın 10 kişilik çalışan kadrosunun tamamı kadınlardan oluşacak. 12.00-20.00 arası hizmet verecek lokantada, günde 500 kişi yemek yiyebilecek. Kent Lokantası’nın ikincisi, çok yakında Bağcılar Meydanı’nda hizmete girecek. Kent Lokantaları’ndaki fiyatlar ise şöyle:

Dört çeşit yemek (çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata ve su): 29 TL

Meşrubat: 5.5 TL

Tatlı: 7 TL