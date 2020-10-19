İbb; Taksi, Dolmuş Ve Minibüsleri Düzenli Olarak Dezenfekte Ediyor

Vatandaşlar, dezenfekte işlemlerini İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün sayfasından sorgulayarak, toplu ulaşım araçlarına güvenle binebilirler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Sağlık Daire Başkanlığı, Koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında İBB iştiraki Boğaziçi AŞ ile işbirliği yaparak, şehir genelindeki taksi, taksi dolmuş ve minibüslere yönelik dezenfekte işlemi yapıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner



İşlemler, İstanbul’un birçok noktasında oluşturulan istasyonlarda yaklaşık 25 bin taksi, taksi-dolmuş ve minibüslere yönelik olarak, her ay ücretsiz gerçekleştiriliyor. Taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ruhsatı sahibi taşımacılar, 1 Haziran 2020’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son dört rakamını şifre olarak kullanıpdezenfekte işlemlerini yaptırabiliyor. Dezenfekte işlemi yapılan araçlar sisteme işlenerek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dezenfekte edilmiştir” çıkartması yapıştırılıyor.

Şoför ve yolcular için herhangi bir tehlike oluşturmayan dezenfekte işlemlerinde, İBB Sağlık Daire Başkanlığı’ndan onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan dezenfektasyon ürünleri kullanılıyor. Bu ürünler, uygulama sonrası araçların uzun süre havalandırılmasına gerek bırakmamakla birlikte, bir aya kadar dezenfektasyon sağlıyor.

İBB, İstanbulluların daha güvenli bir yolculuk yapabilmeleri amacıyla ticari araçlar için Toplu Ulaşım Araç Dezenfeksiyon Sorgulama Sistemi getirdi. Bu sistemle kullanılan araçların dezenfekte edilip edilmediğini (http://application2.ibb.gov. tr/tulasim/dezenfektanarama. aspx) linkinden öğrenilebiliyor.

Çalışma RuhsatıBelgesi üzerinde yer alanQR koduokutarak, açılan belge doğrulama ekranındanaraçların dezenfekte edilip edilmediği de denetlenebiliyor. İBB Denetim ve Zabıta ileEmniyet birimleri, bu uygulamayla araçların dezenfekte durumu daha aktif şekilde kontrol edebiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)