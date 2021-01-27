İBB Şampiyonlar Ligi Finali Hazırlıklarına Kaldığı Yerden Devam Ediyor

30 Mayıs 2020’de İstanbul’da oynanması planlanırken pandemi nedeniyle tarihi, formatı ve lokasyonu değiştirilen, ardından 8’li final olarak Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2021 Finali, 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından birisi olan, on binlerce kişinin tribünlerden, 225 ülkede 300 milyondan fazla seyircinin de televizyonlardan canlı izlediği karşılaşma 16 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu dev organizasyon için ev sahibi olarak üstlendiği görevlere geçtiğimiz yıl kaldığı yerden devam edecek. Organizasyonun hazırlıklarını UEFA, TFF ve İstanbul Valiliği ile koordineli bir şekilde sürdüren İBB, bağlı birim ve iştiraklerinden oluşan 23 kurumu ile İstanbul'u Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazırlayacak.

İBB BİRİMLERİ, HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İÇİN BİR ARAYA GELDİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, çalışmalarda görev alacak İBB birimlerinin yetkilileri ve TFF temsilcileri koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, tüm çalışmalar en ince ayrıntısına kadar masaya yatırılırken, İBB’nin üstlendiği tüm görevleri titizlikle yerine getireceği vurgulandı.

YOLLAR , YÖNLENDİRMELER VE ALT YAPI YENİLENİYOR

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen hazırlıklar kapsamında 250 otobüsün park edebilmesi için Olimpiyat Parkı kuzey alanlarında otopark düzenlemesi yapılacak. Yayalar için tretuvar çalışması; stada giden yollardaki bozuk satıh, yağmur suyu ve drenaj sistemlerinin revize edilmesi, kavşak ve yol düzenlemesi çalışmalarının yapılacağı hazırlıklar sırasında yayalar için bazı bölgelerde geçici merdiven ya da rampa oluşturulacak.

Yol genişletme, trafik akışını engelleyecek üçgenlerin kaldırılması, olimpiyat parkı içindeki yolların drenaj, korkuluk, altyapı ve asfalt eksikliklerinin giderilmesi de İBB ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. İBB ekipleri Atatürk Olimpiyat Stadında yapacağı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Yeni Havalimanı, TEM, D100 Karayolu ve diğer yeni açılan güzergâhlarda; festival ve toplanma alanlarına giden güzergahlarda, Olimpiyat Parkı sınırları içinde yayaların toplu ulaşım araçlarına gitmek için kullandığı güzergahlarda yönlendirme ve hız tabelaları güncellenecek, gerekli yerlerde geçici levhalar koyulacak. Hazırlıklar sırasında yol ve otopark çizgilerini de yenileyecek olan ekipler sinyalizasyon ve ışıklandırma konusundaki eksiklerin giderilmesini sağlayacak, gerekli noktalarda aydınlatma eksikliklerini tamamlayacak.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE TEMİZLİK İBB’DEN

Alt yapı çalışmaları ile birlikte İBB tarafından çevre düzenlemesi, yeşil alan ve çiçeklendirme çalışmaları da yapılacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nın doğu ve batı bölümlerinde, bağlantı yollarında, Yenikapı Etkinlik Alanında, Taksim ve Sultanahmet bölgeleri ile otopark olarak düzenlenecek alanlarda peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Araç geçişlerinde sorun yaşanmaması için ağaç budama ve mevcuttaki yeşil alanların da bakımı yapılacak. Stadın çevresinde, toplanma ve festival alanlarının temizliği de İBB tarafından yerine getirilecek.

ACİL DURUM EKİPLERİ VE ZABITA GÖREVİ BAŞINDA OLACAK

İstanbul İtfaiyesi’nin ekipleri hem stat çevresinde hem de taraftarların yoğun olarak bulunacağı alanlarda herhangi bir olumsuzluğa karşı araç, ekipman ve personelleriyle teyakkuz halinde olacak. Zabıta birimlerinin stadyum çevresinde, bağlantı yollarında, festival ve taraftar toplanma alanlarında korsan ürünlere yönelik uygulamalar yapacağı karşılaşma için maç öncesinde ve maç sırasında İBB ambulans ve sağlık görevlileri yeterli personel ve araçla görevlerinin başında olacaklar.

YENİKAPI FESTİVAL ALANI, TAKSİM VE SULTANAHMET TOPLANMA ALANI OLACAK

İBB, Yenikapı Etkinlik Alanında UEFA tarafından kurulacak olan Şampiyonlar Ligi Festivali için alan tahsisi yapacak. On binlerce sporseverin ziyaret etmesi beklenen festivalde çeşitli etkinlikler, DJ gösterileri, sponsor çadırları yer alacak. Alanda oluşturulacak futbol sahasında futbolun yıldız isimleri gösteri müsabakası yapacaklar. İBB'nin taraftar toplanma merkezi için alan tahsisi yapacağı noktalar ise Taksim ve Sultanahmet Meydanı olacak. Bu alanlarla birlikte şehrin çeşitli noktalarında İBB tarafından organizasyonu tanıtıcı farklı etkinlikler de düzenlenecek.

TARAFTARLARA VE GÖREVLİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

İBB'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlayacağı bir başka katkı ise ulaşım alanında olacak. Karşılaşma günü akreditasyon kartı ve maç bileti olan kişilere İBB tarafından ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilecek. Organizasyonun seyircili oynanması planlandığı için yaklaşık 50 bin taraftarın havaalanlarından, taraftar toplanma bölgelerinden transferleri İETT ve Metro İstanbul tarafından ücretiz olarak gerçekleşecek.

TÜM MECRALARDA TANITIM DESTEĞİ

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları devam ederken, Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan çeyrek final ve yarı final maçlarının ardından finale adını yazdıracak takımlar belli olacak. Seyircili oynanması planlanan karşılaşmaya henüz kaç taraftarın kabul edileceği açıklanmadı. Ancak tam kapasite ile taraftar kabul edilirse yaklaşık 100 bin kişinin İstanbul’a gelmesi ve 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda giderek maçı tribünden izlemesi bekleniyor.

İBB de billboard, köprü üstleri, metro, metrobüs ve otobüs duraklarından oluşan tüm açık hava reklam mecralarında; hizmet birimlerinde, raylı sistem ve tüm toplu taşıma araçlarındaki mecralarda Şampiyonlar Ligi Finali’nin tanıtımına ve organizasyona ilişkin duyuruların yayınlanmasına destek olacak.

İstanbul'dan yapılacak canlı yayınlarla 225 ülkede 300 milyondan fazla kişinin izleyeceği Şampiyonlar Ligi Finali'nin, sosyal medya etkileşimleriyle birlikte 1 milyardan fazla sporsevere ulaşacağı tahmin ediliyor.

FİNALLERİN ADRESİ İSTANBUL

İstanbul, Şampiyonlar Ligi Finali'ne 2005 yılında ev sahipliği yapmıştı. 25 Mayıs 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta İtalyan temsilcisi Milan ile İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya gelmişti. Şimdiye kadar oynan en iyi finaller arasında yerini alan maçta Milan ilk yarıyı 3-0 önde kapatmış, ancak İngiliz ekibinin ikinci yarıda attığı 3 gole karşı kalesini koruyamamıştı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmamış ve penaltılarda galip gelerek kupanın sahibi olan taraf Liverpool olmuştu.

İstanbul, 20 Mayıs 2009'daki Shakhtar Donetsk - Werder Bremen UEFA Kupası'nın finaline ev sahipliği yaparken, 21 Haziran - 13 Temmuz 2013 tarihleri arasında FIFA U20 Dünya Kupası Türkiye'de düzenlenmiş ve İstanbul'daki finalde Fransa ile Uruguay karşı karşıya gelmişti. UEFA'nın bir başka önemli organizasyonu olan Süper Kupa için 2019’un adresi de İstanbul olmuştu. Bu maçta da 2005 yılının şampiyonu Liverpool, rakibi Chelsea’yi yenerek kupayı kaldırmıştı.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)