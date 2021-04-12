İBB Ramazan Ayına Hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yılki Ramazan ayında pandemi kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle, toplu iftar ve yüz yüze kültür sanat etkinliği hizmetleri sunamayacak. Ancak, pandemi koşullarına ve Ramazan ayının manevi atmosferine uygun çeşitli hizmetler İstanbullularla buluşturacak.

Bu kapsamda; Ramazan ayı boyunca iftar için vatandaşlara her gün 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtılacak. Yemekler, İBB’den talepte bulunan ve altyapısı müsait olan ilçe belediyelerinin aşevleri vasıtasıyla vatandaşlara servis edilecek.

Ayrıca, her gün metrobüs ve metro durakları, vapur iskeleleri, meydanlar gibi belirlenen 15 ana ulaşım noktasında, iftar için evine yetişemeyecek olan yolculara mobil büfeler ve belediye araçlarıyla 20 bin kişilik kumanya ikram edilecek.

İBB’nin misafirhanelerinde kalan sağlık çalışanları ile emniyet birimlerinin talep edeceği iftar ve sahur malzemeleri de karşılanacak.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER SOSYAL MEDYADAN YAYINLANACAK

İBB, pandemi koşulları nedeniyle Ramazan ayına yönelik kültürel etkinliklerini sosyal medya mecralarına taşıdı. Online Ramazan etkinliklerinin tamamı İBB ve Kültür AŞ sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Ramazan ayı boyunca kültürel mirasımızı gözler önüne serecek ve bu ayın olmazsa olmaz lezzetlerini yansıtacak programlar, online olarak İstanbullularla buluşacak. Konserler ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra sevilen ve alanında uzman isimlerle çeşitli sohbet programları gerçekleştirecek.



KÜLTÜR AŞ tarafından gerçekleştirilecek “Ramazan Konserleri”, tanınan isim ve grupların yanı sıra farklı müzik türlerinde çalışmalar yapan sanatçıları da bir araya getirecek. Caz vokalleriyle tanıdığımız İpek Dinç Türk Sanat Musikisi eserlerini yorumlarken Bora Gencer kendisine dijital piyanosuyla eşlik edecek. Etnik müzik çalışmaları yapan Burak Malçok’un Ney’i ise Hasan Hekimoğlu’nun Ud’u ile bir araya gelecek. Serinin diğer konserlerinde Sercan Halili’nin kemençesi Güler Tuncer vokali, Erman Türkeli’nin klavyesiyle buluşurken, Melahat Gülses ve Bekir Ünlüataer 10 kişilik bir saz grubu ile yer alacak.

Göksel Baktagir’in kanunu, Turgut Alp Bekoğlu’nun davulu, Mehtap Demir’in kabak kemanesi, Hakan Talu’nuntanburu ve Sedat Anar’ın santuru ile konuk olacağı “Ustalarla Sohbet” programlarında ise unutulmaz müzik ziyafetlerine keyifli ve bilgilendirici sohbetler eşlik edecek.

İlk konukları Füsun Demirel ve Altan Erkekli olan “Ramazan Sohbetleri” serisinde sevilen isimler Ramazan anılarını Ramazan ayına dair ilginç anekdotları paylaşacaklar. Ramazan Sohbetleri, Ramazan ayı boyunca Ahmet Ümit, Nebil Özgentürk ve Gani Müjde gibi isimlerle devam edecek. Ayrıca İlber Ortaylı, Sinan Meydan gibi isimlerle de Ramazan, İstanbul ve Ramazan’ın tarihi ve kültürel mirasları üzerine “Tarih Sohbetleri” gerçekleştirilecek.

“Çocuk Etkinlikleri”nde hem kültür mirasımızın hem de Ramazan’ın vazgeçilmezi Karagöz - Hacivat ile İbiş kukla gösterimleri çocuklarla buluşurken, “Ramazan’ın Kültürel Tatları” programlarında pide ve güllaç gibi vazgeçilmez Ramazan lezzetlerinin tarihi, sırları, İstanbul ve sofralardaki yeri, bu tatların ustaları ile konuşulacak.