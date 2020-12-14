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İBB Pandemi Sürecinde Her Kesimden İstanbul'lunun Yanında
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İBB Pandemi Sürecinde Her Kesimden...

İBB Pandemi Sürecinde Her Kesimden İstanbul'lunun Yanında

Pandemi sebebiyle hem ekonomik hem de psikolojik olarak zor günler geçiren İstanbullulara İBB; elini uzatmaya devam ediyor. İGDAŞ, pandemi döneminde faturalarını ödeyemeyenler vatandaşlar için gaz kesme işlemi yapmama kararı alırken, İSKİ de faaliyeti duran işyerlerinin ödenmemiş alacakların tahsilatını 3 ay erteleyecek, ‘Askıda Fatura’ kampanyasına devam edilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2020 Pazartesi 10:40
İBB Pandemi Sürecinde Her Kesimden İstanbul'lunun Yanında
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Koronavirüs pandemisinin etkileri her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. İBB, pandemi sebebiyle geçtiğimiz Mart ayından itibaren hizmete aldığı pek çok uygulamayı, ülkece zor günler geçirdiğimiz bu günlerde de sürdürüyor. Her koşulda vatandaşın yanında olmayı ilke edinen İBB yönetimi, tüm engellemelere rağmen yapılan yardım ve hizmetlere yenilerini ekliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin ÇETİNER

-MECLİS ONAYINA SUNULACAK

İBB, Aralık ayının ikinci haftası başlayacak İBB Meclis oturumunda; kira ve ecrimisil (Haksız işgal tazminatı) bedellerinin 3 ay ertelenmesi, işletmelerin faaliyette bulunmadığı 3 ay boyunca kira bedellerinin tahsil edilmemesini, faaliyeti duran işyerlerinin 3 aylık su tüketimine bağlı oluşan ve ödenmemiş alacakların tahsilatının 3 ay ertelenmesini; meclis üyelerinin onayına sunacak. Teklifler İBB Meclisi’nden geçtiği takdirde, ekonomik olarak zor günler geçiren esnaf rahat bir nefes alacak. 3 ay sonra tahsil edecek kira bedellerine gecikme faizi uygulanmayacak. Ayrıca, Bayrampaşa Otogarı’nda bulunan ticari işletmelerin kısıtlama süresince İBB’ye ödedikleri kiranın yarısı tahsil edilecek. Yeni yılda yapılacak fiyat artışı ise Nisan 2021’ye ertelendi.

-SAĞLIK ÇALIŞANLARINA POZİTİF AYRIMCILIK-

Koronavirüs ile mücadelede ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarına İBB, pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edecek. Sağlık çalışanları, İBB Zeytinburnu Sosyal Tesisleri’nden ücretsiz konaklama hizmeti alabilecek. Pandeminin başından beri toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan sağlık çalışanları ve eczacılar bu ayrıcalıklarını sürdürecek. Şimdiye kadar sağlık çalışanları ve eczacılar 30 milyonun üzerinde ücretsiz ulaşım imkanından yararlanırken, İSPARK otoparklarına da ücret ödememeye devam edecek. 

-İGDAŞ GAZ KESMEYECEK-

Kışın kendisini iyice hissettirdiği bu günlerde ısınmak için doğalgaz kullanan ve faturasını ödeyemeyenler için İGDAŞ, gaz kesme işlemi yapmayacak. İBB’nin sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik pandemi sürecinde devreye alınan “Askıda Fatura” uygulaması da devam edecek. Diğer yandan İGDAŞ, İstanbul’da pandemi hastanesi olan tüm özel hastanelerin faturaları erteleyecek. Bu uygulama saha sonra tüm özel hastaneler için geçerli olacak.

-GIDA KOLİSİ DESTEĞİ DEVAM EDECEK-

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek kapsamında gıda kolisi desteği devam edecek. Sayısı daha sonra arttırılacak alışveriş kartı ilk etapta 20 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılacak. 

-HİJYEN ÇALIŞMALARI SON HIZLA-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 7 Mart 2019’da Yenikapı’da kamuoyuna tanıttığı Mobil Hijyen Filosu, faaliyetlerine devam edecek. Bu kapsamda, tüm toplu ulaşım araçları, istasyonlar, Büyük İstanbul Otogarı, İstanbul Hali, duraklar, kent meydanları, kültür merkezleri, ibadethaneleri, spor salonları, çocuk parkları ve diğer ortak alanlar, devamlı olarak dezenfekte edilecek. Ayrıca, İstanbul Bilim Kurulu ve İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi de çalışmalarını sürdürecek.

-CAN DOSTLAR DA UNUTULMADI-

Sokak hayvanlarını da unutmayan İBB, pandemi süresince günlük 1 ton mama dağıtmaya ara vermeden devam edecek. 

Kaynak:İstanbul Times Haber  Ajansı (İTHA)

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