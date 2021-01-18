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İBB'Nin Karla Mücadele Ekibine İstanbul Halkından Tam Not

​​​​​​​Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kentte Perşembe akşamından itibaren etkisini gösteren kar yağışlarının ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekipleri gelen onlarca olaya anında müdahale etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2021 Pazartesi 09:01
İBB'Nin Karla Mücadele Ekibine İstanbul Halkından Tam Not
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İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler tarafından yollarda, otobüs duraklarında, üst geçitlerde, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü. Meydana gelen trafik kazaları, ağaç devrilmeleri, su birikintisi ve istinat duvarı çökmesi ihbarlarına anında müdahale edildi. İBB ekipleri, meteorolojik veriler ışığında, sahada çalışmaya devam ediyor.

İBB EKİPLERİ 7 BİN PERSONELİ İLE SAHADA

Olumsuz hava koşullarının kent yaşamını etkilememesi için İBB, 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile sahada görev alıyor. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü. Meydana gelen trafik kazaları, ağaç devrilmeleri, su birikintisi ve istinat duvarı çökmesi ihbarlarına müdahale edildi. AKOM’dan paylaşılan verilere göre kar yağışı nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı. Trafik kazaları, istinat duvarı yıkılması, ulaşım aksamaları gibi gelen ihbarlara İBB ekipleri, hızlıca yanıt vermeye devam ediyor.

AKOM’dan paylaşılan verilere göre İBB ekiplerinin müdahale ettiği bazı olaylar şu şekilde:

  • D-100 Haliç orta yol Ankara istikameti 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası
  • D-100 Haliç orta yol Ankara istikameti 2 aracın karıştığı trafik kazası
  • D-100 Bostancı Köprüsü altı Ataşehir istikameti trafik kazası
  • Eyüp Karadolap Mah. Ağaçlı Sokak istinat duvarı yıkılması
  • Üsküdar Sultantepe Mah. Yeşil Ada Sokak istinat duvarı yıkılması
  • Beyoğlu Yenişehir Mah. Kuyucu Kerim Sokak istinat duvarı yıkılması
  • Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları yolcu ve arabalı vapur seferlerinde (toplam
  • 8 sefer) aksamalar yaşanmıştır.
  • İl genelinde 8 ağaç devrilmesi

BEUS UYARDI 10 BİN TUZ DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar, trafik kamera görüntüleri doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale ediliyor. İstanbul genelinde Cuma gününden itibarin toplam 10 bin 844 ton tuz döküldü. İBB, talepte bulunan ilçe belediyelerine tuz desteği sağlanıyor.

Şu zamana kadar buzlanma yaşanan yollara yapılan müdahaleler şu şekilde:

• Yol Bakım 7.640 ton tuz,

• Karayolları 1.900 ton tuz, 191 üre,

• ICA 393 ton tuz, 115 ton solüsyon, 6 ton üre

• KMO 2.141 ton tuz, 241 ton solüsyon kullanmıştır.

• İBB Atık Yönetimi ekipleri üstgeçitlerde, otobüs duraklarında vb. kar küreme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yapmıştır.

MOBİL BÜFELER YOLA ÇIKTI

İBB Lojistik Destek Merkezi'ne ait Mobil Büfeler, kentin yoğun olan Kavacık, Mahmutbey ve Kartal gişelerine hareket etti. Mobil Büfeler, trafikte seyir halinde olan vatandaşlarımıza kumanya, çay, hazır çorba ve su hizmeti sunuyor.

İBB, TOPLAM 280 EVSİZ VATANDAŞI MİSAFİR EDİYOR

Halihazırda 257 133’ü Florya, 124’ü Esenyurt olmak üzere toplam 254 erkek, 23 kadın (Kayışdağı) toplam 280 evsiz vatandaş, olumsuz kış şartlarından etkilenmemeleri için İBB kamplarında misafir ediliyor.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için 200 noktaya düzenli olarak besin değeri yüksek kuru mama bırakıldı.

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibidir;

  • Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km
  • Personel Sayısı: 7.031
  • Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351
  • Tuz Stoku: 301.308 ton
  • Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet
  • Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)
  • Traktör Sayısı (köy yolları için): 147
  • Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 13
  • Metrobüs Güzergâhı : 110 km (33 iş makinesi)
  • Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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