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İBB Meclisi'nden Hain Saldırıya Kınama Geldi

İBB Meclisi, İstiklal Caddesi’nde yaşanan hain saldırıyı ortak bir bildiriyle kınadı. Bildiride, “Bu türden kalleşçe ve haince yapılan saldırılar, milletimizin yürüyüşünü, azim ve direncini asla kıramayacaktır” denildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2022 Çarşamba 08:08
İBB Meclisi'nden Hain Saldırıya Kınama Geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantılarının ilk birleşimini Saraçhane Başkanlık Binası Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.

Toplantıda, CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP’nin imzaladığı ortak bir bildiriyle, İstiklal Caddesi’nde yaşanan hain terör saldırısı lanetlendi. İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul’un okuduğu bildiride, şöyle denildi:

“Ülkemizin istiklaline dönük İstiklal Caddesi’nde meydana gelen hain terör saldırısını ve tüm işbirlikçilerini en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza acil şifa, İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Bu türden kalleşçe ve haince yapılan saldırılar, milletimizin yürüyüşünü, azim ve direncini asla kıramayacaktır. Terörle mücadelemizin çok daha kararlı, çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Türkiye’yi terörle teslim alamayacaksınız. Devletimiz daim, milletimiz kaim olsun. Milletimizin başı sağ olsun.”

İBB Meclisi’nin ikinci toplantısı, 21 Kasım 2022 Pazartesi gününe ertelendi.

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