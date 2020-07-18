İBB Meclisi'nden Ayasofya Camisi İle İlgili Önemli Bir Karar Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, pandemi koşulları sebebiyle her zamanki toplandığı Saraçhane’deki yerinden farklı olarak Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplandı. Temmuz ayı dördüncü oturumunu gerçekleştiren İBB Meclisi, gündeme dair önemli maddeleri görüştü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Yenikapı / İstanbul

Geçen 13 Temmuz Pazartesi günü Ayasofya’nın imar planlarının “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesini AK Parti ve MHP Grubu teklif etmişti. İlgili komisyona havale edilen teklif, bugün de İBB Meclis gündemine geldi.Teklif ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda 1/5 bin ölçekli Fatih (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”ndaki “Ayasofya Cami-Müze” fonksiyonunun iptal edilerek “İbadet alanı (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi)” fonksiyonu verilmesi uygun bulundu.1/1000 ölçekli plandaki “Ayasofya Camii-Müze” fonksiyonu da iptal edilerek yerine “Cami (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” fonksiyonu getirildi.



İlgili rapor daha sonra mecliste oya sunuldu. Alınan karar, mecliste grubu olan partilerin verdiği oybirliği ile kabul edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)