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İBB, Kurbağalıdere'deki Kirliliği Temizledi

İBB, güçlü Lodos yüzünden Kurbağalıdere’de oluşan kirliliğe müdahale etti. Olay yerine hızla ulaşan İBB ekipleri, Recep Peker Köprüsü bariyerlerine kadar gelen atıkları topladı. İBB, güçlü rüzgarların ve sert dalgaların olmadığı her gün 11 DYT ve 36 ekiple kıyılarda ve deniz yüzeylerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarlı ve sağnak yağışlı geçen son dönemde her gün ortalama 80 ton atık temizleniyor. İstanbul geneli kirliğe karşı 83 kamera ile izleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2021 Perşembe 15:14
İBB, Kurbağalıdere'deki Kirliliği Temizledi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Lodos nedeniyle Kurbağalı Dere’de oluşan kirliliği temizledi. İBB ekipleri, kirliliğin oluşmasının hemen ardından olay yerine ulaşarak çalışmalara başladı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ işbirliği ile Recep Peker Köprüsü bariyerlerine kadar gelen kirlilik, ortadan kaldırıldı. 

HER GÜN ORTALAMA 80 TON ATIK TOPLANIYOR

İBB, son bir aydır güçlü rüzgarlar, sert dalgalar, yoğun yağmurun etkisiyle kıyılarda ve deniz yüzeyinde oluşan atık birikimiyle etkili bir mücadele veriyor. Günlük ortalama 80 ton civarında atık topluyor. Toplam 11 Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi (DYT) ile Lodos ve sert dalgaların olmadığı her gün, Haliç, Boğazlar, Marmara Denizi’nde çalışmaları yürütüyor. 

YAZ AYLARINDA ÇALIŞAMALARA 256 KİŞİLİK EK DESTEK

İBB, kent genelinde halka açık kıyılarda çeşitli nedenlerle meydana gelen atıkların temizlenmesi hizmetini 216 personelden oluşan 36 ekiple yıl boyunca sürdürüyor. Mayıs-Eylül ayları arasında ek 256 personel ile ile temizlik çalışması yapan ekibini güçlendiriyor. 

KİRLİLİĞE KARŞI 83 KAMERA

Ayrıca, İstanbul kıyılarına yerleştirilen 83 kamera ile Kurbağalıdere ve bütün kıyı kesimleri düzenli olarak izleniyor. Bu kameralardan alınan verilere göre sahadaki ekipler, kirlilik yaşanan bölgelere yönlendiriliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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